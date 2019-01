Mošnov - Mošnovské letiště získalo od úřadu pro civilní letectví nutné osvědčení, a splnilo tak požadavky na provoz mezinárodního letiště.

Ilustrační foto z mošnovského letiště | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Letiště Leoše Janáčka získalo osvědčení o jeho způsobilosti. Tento dokument je nezbytný pro provoz veřejného mezinárodního letiště.

Zákony České republiky ukládají provozovateli povinnost, aby osvědčení letiště mělo. „Osvědčení znamená, že jsme splnili veškeré požadavky na provoz mezinárodního letiště tak, jak je to zvykem všude v Evropě i ve světě,“ sdělil Lubomír Vavroš, ředitel letiště. V Mošnově již podobný proces jednou zažili, a to když naše země vstupovala do Schengenského prostoru. Avšak tehdy se jednalo o složitější procedury, neboť bylo zapotřebí nejrůznějších stavebních úprav pro cestující. „Získání osvědčení bylo mnohem náročnější,“ přiznal Vavroš.

Tím, že ostravské mezinárodní letiště osvědčení získalo, je zavázáno vytvořením takzvané letištní příručky, ve které budou veškeré informace o něm. „Musí obsahovat například popis veškerého vybavení, zařízení, provozní postupy a systém řízení bezpečnosti provozu, popis poskytovaných leteckých služeb i požadavky na odbornou způsobilost personálu letiště,“ vyjmenovala obsah příručky Michaela Kubešová, tisková mluvčí Letiště Leoše Janáčka. To se tak připojilo k dalším třem letištím v České republice, které již osvědčení o způsobilosti mají.

Již v půlce října 2008 spustilo mošnovské letiště do provozu nový světelný a navigační systém vzletové a přistávací dráhy. Provedla se mimo jiné kompletní výměna dráhových světel, elektroinstalací i potřebných zdrojů elektrické energie.

Projekt se realizoval především proto, aby byla zajištěna mezinárodní letecká cargo přeprava velkokapacitními letouny. Jednalo se o investici, přesahující sto milionů korun, a díky ní byl mělo letiště získat důležitý certifikát CAT II. Vyšší akreditaci má u nás pouze pražské ruzyňské letiště.

Díky němu bude mít Moravskoslezský kraj kvalitní záložní letiště nejen pro česká, ale i blízká polská a slovenská letiště.