V minulém roce kraj zaznamenal rekordní návštěvnost, v regionu se ubytovalo více než milion turistů. Letošní statistiky tak veselé nebudou. Moravskoslezský kraj očekává významné snížení počtu návštěvníků, ale také ztrátu pracovních míst a snížení příjmů, které turismus kraji přináší.

„Cestovní ruch se v březnu zastavil. Nefungují hotely, turistické atraktivity, restaurace, byla zrušena řada kulturních akcí. Podle našich propočtů lze očekávat, že kvůli pandemii přijdeme za březen i duben o 150 tisíc turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří by zde utratili přes 1,2 miliardy,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška

Z analýzy zpracované Asociací hotelů a restaurací České republiky však vyplývají mnohem závažnější důsledky. V případě, že se turismus rozhýbe v červnu, cestovní ruch v Moravskoslezském kraji může přijít až o 7 miliard korun a 8 600 pracovních míst. Pesimističtější varianta, která počítá s nastartováním až v září, vyčísluje ztrátu na 10 miliard korun a 12 300 pracovních míst v cestovním ruchu.

„Dle mých informací již téměř 80 procent podniků podnikajících v cestovním ruchu propouští nebo plánuje propustit až 30 procent svých zaměstnanců,“ řekl Petr Frýdl, předseda Krajské sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu hledá podporu. „Je to bohužel jedna z nejvíce postižených oblastí a pro její nastartování bude potřeba především evropských a národních prostředků. Bez těchto zdrojů není kraj sám schopen podnikatelům v tomto sektoru pomoci,“ podotkl Krkoška.

Kraj zatím připravuje propagační kampaň CESTUJ PO KRAJI, která má do regionu nalákat co nejvíce cestovatelů. „Doufám, že si lidé budou chtít vynahradit týdny izolace a jejich chuť cestovat po Česku bude o to větší. A na tento zvýšený zájem chceme být perfektně připraveni," uzavřel náměstek hejtmana.