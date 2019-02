Novojičínsko - Milovníci zlatavého moku si mohou vybírat, vnabídce mají Lašský vulkán zKopřivnice, Freudovo pivo zPříbora a štramberský Trubač.

Pivo připomíná rodáka z Příbora. | Foto: Deník/Pavel Karban

Nejstarším ze současné trojice minipivovarů je ten Kopřivnický. Na „svědomí“ ho má Jiří Vaněk starší, který začal vařit kvasnicový ležák spolu se synem před více než čtyřmi lety. „Jezdil jsem jako obchodního zástupce po republice a zastavil se v jednom minipivovaru. A tam mi to učarovalo. Řekl jsem si nic, jezdit není dneska nic moc a zajišťovat obchody taky ne. Budu na jednom místě a budu vařit pivo,“ vzpomínal Vaněk, co ho přivedlo na nápad vařit pivo.

Devět měsíců pak jezdil po menších pivovarech a sledoval, co všechno musí umět, mít a znát. A proč jeho pivo dostalo název Lašský vulkán? „No jsme přece v Lašsku,“ řekl s tím, že výroba kvasnicového piva je nejjednodušší a proto se pro něj rozhodl. „Nepotřebuju tolik přístrojů, to jsou zbytečné náklady. Nehledě na to, že kvasnicové pivo tady na tom trhu chybělo. Recept je můj osobní,“ prozradil Vaněk.

Připomíná rodáka

O nějakou dobu později, v lednu 2005, začal s výrobou piva Richard Lichtenberg z Příbora. A po kom jiném by prý měl zlatavý mok pojmenovat než po největším příborském rodákovi. „Cítil jsem, že Příbor po tom volal, protože každé správné město má mít most a pivovar. Most už máme, a pivovar jsem postavil,“ zdůvodnil Lichtenberg, proč se pustil do nelehkého podnikání a začal zásobovat trh Freudovým pivem. „Vždycky jsem si myslel, že budu prodávat auta. To jsem taky chvíli dělal, a potom jsem přeskočil na pivo,“ poukázal, jak se k pivovarnictví dostal.

Podle majitele příborského pivovaru je příborského pivo klasický kvasnicový ležák. „Jak říkají kamarádi, je to pivo vysoce psychoanalytické,“ zasmál se a už s vážnou tváří pokračoval: „Není filtrované ani pasterizované,“ podotkl Lichtenberg s tím, že vyrábí několik druhů piva. Dvanáctistupňové, třináctistupňové i speciální šestnáctku.

Trubač je zpod Trúby

Jen pár měsíců po Příboře se mezi místa s výrobou piva zařadil také Štramberk. Přímo na tamním náměstí začal Městský pivovar vařit světlý ležák Trubač a tmavý ležák The Troobacz. Vrchním sládkem pod Trúbou je Marek Pietoň a „svůj“ pivovar považuje za nejhezčí. „Je udělaný v prvorepublikovém stylu,“ poznamenal. Právě proto, že v pivovaru není moc místa, vaří tam pivo v noci, což je poměrně neobvyklé. „U světlého piva dvě sdružené várky, což znamená, že za dva dny uvaříme asi pět set litrů a než to pustíme na čep, trvá to asi měsíc. Vaříme totiž pivo plzeňského typu, které po uvaření leží a dozrává,“ vysvětlil Pietoň.

Ve Štramberku dělají ležák světlý jedenácti- a dvanáctiprocentní a tmavé pivo dvanácti- a třináctiprocentní, k různým příležitostem dělají třeba švestkové pivo, které si rovněž získává stále více příznivců. Kapacita sklepa je ale hodně malá. Čtyři tanky na světlé pivo jsou pětisetlitrové, tři tanky na tmavé pivo jsou poloviční.

IVAN PAVELEK

PAVEL KARBAN