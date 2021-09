Unikátní Moment: V Ostravě se otevřel první second hand v obchodním centru

/FOTOGALERIE/ Prodejny s módním oblečením v nejrůznějším stylu nesmí chybět v žádném obchodním centru. Prodejny nabízející oblečení "z druhé ruky" by zde ale hledal málokdo. V Ostravě se to ovšem rozhodli vyzkoušet. V obchodním centru Avion funguje second hand Moment, který je nejen v tomto směru doslova unikátní. Funguje totiž na trochu jiném principu, než je obvyklé.

V Ostravě se otevřel první second hand v obchodním centru, a to v Avion Shopping Parku. | Foto: Tereza Homolová

Prospěšný second hand Moment je zřejmě jediný svého typu v České republice. Funguje totiž na jiném principu než ty ostatní - generuje finance pro další neziskovky. Čistý zisk tedy v obchodě nezůstává, putuje dál. V Ostravě už sice mají několik prodejen, nyní je to pro ně ale opět premiéra. Další se totiž otevřela přímo v obchodním centru Avion. Zakladatel společnosti a Patriot MS kraje Richard Gazda se inspiroval v Anglii, kde komunita běžně daruje věci na podporu charity, a tak v Ostravě vznikl první takový obchod v roce 2010. Tehdy výtěžek putoval do denního stacionáře Žebřík. Nápad se dále rozrůstal a v roce 2012 vznikl Moment ČR o.p.s, který měl za cíl podporovat více neziskových organizací, včetně Kol pro Afriku, u jejíhož zrodu stál Richard Gazda také. Z Ostravy do Afriky: Život změnila ve 40, teď si v Angole plní sny a píše knihu Přečíst článek › „Naše mise je postavena na dvou pilířích, a to vytvářet svobodné finance pro neziskový sektor, a také udržitelnost. Říkám nám, že jsme takové lokální ozubené kolečko v udržitelnosti oblékání v ČR,“ usmívá se ředitelka Momentu Markéta Soukupová. Za utržené peníze obchod zaplatí mzdy, nájmy a provozní náklady, celý zbytek se pak přerozdělí na podporu celkem 6 neziskovek. Takhle už rozdali přes 6 mil. Kč. Dalším důležitým faktorem je důvěra zákazníků. „Všechny neziskovky, které podporujeme, známe. Udržujeme s nimi blízký vztah. Takhle víme, kam peníze jdou a že jsou dobře vynaložené,“ vysvětluje. Moment podporuje například již zmíněná Kola pro Afriku a stacionář Žebřík, ale také Společnost pro ranou péči Ostrava, anebo projekt Save Elephants, což je mise, která má za cíl záchranu slonů v Africe. Radní Ostravy-Jihu řekli dost a nechali postavit plot mezi paneláky a obchodem Přečíst článek › Provoz second handu však plně závisí na darech od veřejnosti, tudíž je důležité mít více možností, jak lidé mohou své oblečení darovat. „Nyní pilotujeme projekt se Zásilkovnou, ve kterém lidé mohou odkudkoliv z ČR poslat balík oblečení do 5 kg zdarma ze všech výdejních míst Zásilkovny. Na webu www.darujiobleceni.cz je vysvětlen celý proces,“ říká Markéta Soukupová. Přidává, že jsou i další způsoby. Zájemci mohou své dary odnést přímo na kterýkoliv z obchodů Momentu, odložit je do některé ze sběrných skříní, kterých je po Ostravě několik, anebo v případě většího množství mohou balíček doručit přímo do skladu v Bělském lese. Je ale důležité, aby lidé darovali oblečení, které bude dále prodejné, organizace nefunguje jako sběr starého oblečení. Pro darované oblečení, které se do rukou zaměstnanců dostane, ale není možno jej prodat dále, se však vždy snaží najít jiné využití. „Podporujeme Armádu spásy, hlavně během zimních měsíců, ale třeba také chovnou stanici ježků v Praze. A třídíme bavlnu na jiné využití,“ dodává. „Bohužel je ale v dnešní době velké množství oblečení z polyesteru, který se dále moc využít nedá.“ Nápravné cvičení se židlí: jak lze jednoduše i během práce protáhnout tělo Přečíst článek › Moment má také dlouhodobou vizi. Chtěli by se dostat do celé České republiky a udělat z tohoto konceptu běžnou věc, kterou každý rád podpoří, protože má smysl a důvěru zákazníků. V současné době je v Ostravě otevřeno 6 poboček, včetně té, která se v pondělí 13. 9. 2021 slavnostně otevřela v ostravském obchodním centru Avion Shopping Park. „Oslovili nás s nabídkou plně vybavené jednotky po jiném obchodě, který z ní odešel. Ta teď není k pronájmu a máme ji na zkoušku. Určitě bychom chtěli, aby spolupráce dlouhodobě pokračovala,“ uzavírá Markéta Soukupová. Více informací na webu www.moment-ops.cz a www.darujiobleceni.cz.

