Monty Lyceum slavnostně otevírá první ročník až dnes, v pátek 4. září.

„Chceme dětem a studentům vynahradit konec školního roku, kdy se nemohli zúčastnit tradičních akcí. Proto tento týden žáci měli na programu výlety po celé republice a školní rok oficiálně začne až v pátek,“ vysvětluje zakladatel Monty School Ostrava Petr Vidlák.

Deset "vyvolených"

Monty School Ostrava je mateřská, základní a nově i střední škola. „Rodiče chtěli, aby jejich děti mohli z naší mateřské školky pokračovat dál, a tak vznikla základní škola,“ popisuje ředitelka a spoluzakladatelka Monty School Ostrava Alexandra Vidláková. „Lyceum jsme chtěli založit už v roce 2008, ale bohužel to bylo v té době nereálné,“ dodává.

Do prvního ročníku nastoupí jen deset studentů.

„Jedná se o nový projekt, kdy je výuka založena na individuální práci studentů. V ročníku budou mít sice méně spolužáků, ale také méně ruchu. Děti se na střední škole hledají jako osobnosti a my jim chceme umožnit takovou formu studia, při kterém se budou moci postupně zaměřit více na to, co je zajímá,“ popisuje zakladatel. Počet studentů v jednom ročníku nepřesáhne šestnáct ani v následujících letech.

Jako na vysoké

Výuka na soukromém ostravském lyceu se podobá výuce na vysoké škole. „Studenti se učí v blocích. Jednou za dva týdny v úterý je čeká celodenní výuka předmětu Člověk a příroda, který se zaměřuje na biologii, chemii a zeměpis,“ popisuje Vidláková.

Monty Lyceum spolupracuje s Přírodovědeckou a Filosofickou fakultou Ostravské univerzity. „Naši studenti budou dojíždět na některé předměty přímo na univerzitu, kde se jim budou věnovat experti z oboru,“ líčí ředitelka. Učit se budou v českém i anglickém jazyce.

Velký důraz učitelé při studiu kladou na samostatnost a zodpovědnost studentů. „Děti nebudeme nutit, musí chtít sami. Kdo nechce pracovat sám, tak u nás nemůže studovat. Všichni rodiče i budoucí studenti s tím počítají,“ uvádí ředitelka.

Od třetího ročníku si studenti volí humanitní nebo přírodovědné zaměření výuky. „Díky specializaci se hlouběji zaměří na to, co je zajímá, a budou mít více času věnovat se předmětům, které je baví,“ popisuje benefity Vidlák.

Výuka na dálku

Monty School Ostrava praktikovalo výuku na dálku už od počátku. Po zavření škol letos na jaře se tak domácímu vyučování přizpůsobili rychle. „Online výuku jsme do té doby provozovali jen pro studenty v zahraničí nebo dlouhodobě nemocné. Během několika dnů jsme vytvořili skupinové vyučování pro všechny žáky,“ líčí ředitelka.

Online výuka na jaře probíhala jen třikrát až čtyřikrát týdně. „Nechtěli jsme, ať děti sedí celý den u počítačů. Připravovali se sami a vše se svými vyučujícími mohli konzultovat,“ doplňuje. Na podzim online výuku zatím neplánují. „Je důležité, aby se děti potkávali se spolužáky. Osobní kontakt nic nenahradí,“ dodává zakladatel Petr Vidlák.

Kateřina Milotová