Mošnov - Dohodu o společné výstavbě nové lakovny pro letadla, která bude stát u letiště v Mošnově, uzavřely v těchto dnech společnosti Central Connect Group (CCG) ze skupiny Geofin a francouzská Finaero.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

V nové lakovně, do níž oba partneři investují v součtu okolo čtvrt miliardy korun, by mělo v průběhu dvou let najít práci asi sedmdesát lidí. Dalších přibližně třicet pracovních míst by mělo být vytvořeno v navazujících provozech u externích subdodavatelů.

„Stavbou lakovny bude završen projekt poskytování komplexních opravárenských služeb na letišti v Mošnově,“ poznamenal šéf CCG Daneš Zátorský a připomněl tak existenci mošnovského servisního centra Job Air, které se zabývá opravami letounů Boeing či Saab.