Zástupci pivovaru na akci představili Václavův ležák za studena chmelený. Pivovarníci jej uvařili u příležitosti svého patrona, svatého Václava.

„Je to osvědčená receptura vyzkoušená dlouhými lety. Občas toto pivo do naší produkce zařadíme. Letos jsme recepturu malinko vylepšili. Pro studené chmelení jsme použili nově vyšlechtěnou odrůdu chmele, která má v České republice premiéru a zatím ji žádný pivovar k výrobě nepoužíval. Pivu dává zajímavou kořeněnou vůni s lehkým nádechem citrusových plodů,“ popsal sládek Luděk Reichl.

Ten byl v sobotu zároveň i oslavencem. V pivovaru pracuje 27 let, z této doby je sládkem rovné čtvrtstoletí.

„Nikdo jiný pozici sládka pivovaru v Hanušovicích tak dlouho nezastával. Je to především díky jeho erudici, odbornosti, ale i lidským vlastnostem. Téměř celých pětadvacet let pracuje se stejnými lidmi. Naladili se spolu na stejnou notu a našli v pivu Holba zalíbení. Na na výsledcích jejich práce je to vidět,“ ocenil ředitel pivovaru Holba Vladimír Zíka.

Pivovar v Hanušovicích byl založen v 70. letech 19. století. Nyní nese značku Holba desítka piv včetně nealkoholického a míchaných nápojů. Piva značky Holba získaly řadu ocenění v soutěžích. Nejčerstvějším úspěch zaznamenal světlý ležák Holba Šerák.

Šerák se stal nejlepším pivem České republiky v nejobsazovanější kategorii ležáků prestižní mezinárodní soutěži World Beer Awards 2021. Vítězství mu zaručuje účast v druhém kole, kde se bude ucházet o titul nejlepšího piva světa ve své kategorii.