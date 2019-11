Prémiová whisky za tři čtvrtiny, vepřová kotleta, ale třeba i balíček prezervativů za polovic. Za polskými hranicemi je v obchodech řada komodit výrazně levnějších. Za nákupy k severním sousedům jezdí lidé z Jesenicka, vyplatí se to ale i z větší dálky.

Vánoční nákupy v obchodní centru v Polsku. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Nakupovat do Polska míří zejména obyvatelé Jesenicka. Pro ty z odlehlejších částí regionu se to zdá být jasná volba. Třeba z Bílé Vody to mají do Javorníku, nejbližšího města na české straně, devět kilometrů. Polský Złoty Stok je dvakrát blíže. Podobně vzdálenost do Jeseníku je bezmála čtyřicet kilometrů, zatímco do dvakrát většího Kłodzka je poloviční.