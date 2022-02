Ačkoli supermarket Biedronka stojí několik kilometrů za hranicí, v polských Głuchołazích tvoří český ostrůvek. I přesto, že je pracovní den dopoledne, je na zdejším parkovišti slyšet čeština, českou espézetku má ostatně každé třetí auto. Nákup do kufru vozu vykládají i manželé Trzaskalikovi, kteří přijeli z dvacet kilometrů vzdáleného Vrbna pod Pradědem.

„Na velkém nákupu jsme tu poprvé v životě. Máme v Karviné rodinu, řekli nám, ať jedeme nakupovat do Polska. Rozhodli jsme se, že to zkusíme. Na ty ceny jsme zírali, ale ještě si to musíme doma z účtenky přepočítat,“ říká starší pár.

Všechno vychází levněji

Vtom se k nám přitočí kolemjdoucí žena. „Všechno vychází v Polsku levněji. Benzin na dvacet osm, jak snížili dépéháčko. Třeba vepřová plec dnes 42 korun. Mléko za jedenáct. Tak to tady bývá. Nejlepší je jít do Lidlu,“ radí zkušená zákaznice z Jeseníku.

Polská vláda v rámci snahy zmírnit dopady vysoké inflace zrušila na půl roku daň z přidané hodnoty u základních potravin. O patnáct procent snížila DPH na pohonné hmoty. Do Polska obyvatelé Jesenicka jezdívají nakupovat tradičně, ale aktuální snížení daní spolu s rekordním oslabením polského zlotého vůči koruně dělá nákupy u severních sousedů výhodnější, než kdy dříve.

Benzin o 9 korun levnější

Rozdíly cen pohonných hmot na obou stranách hranice jsou opravdu velké. Zatímco u Orlenu v Głuchołazích stojí litr pětadevadesátioktanového benzinu v přepočtu 28 korun, u Benziny v České Vsi u Jeseníku, která spadá pod stejný koncern, litr Naturalu vyjde na 36.90.

Na plné padesátilitrové nádrži dělá rozdíl 450 korun. Za „polskou“ cenu tak řidič v Česku natankuje o dvanáct litrů Naturalu méně. Kdo dokáže spotřebu svého vozu dostat na šest litrů na sto kilometrů, vyplatí se mu dojet k polské pumpě dojet sto kilometrů.

Nejlevnější čerpací stanicí, na kterou reportér Deníku ve čtvrtek 3. února v jesenickém příhraničí narazil, byla ta ve Złotem Stoku, zhruba kilometr od Bílé Vody. Litr pětadevadesátioktanového benzinu u ní vyšel na pět zlotých a dvanáct grošů, v přepočtu na 27 korun 60 haléřů. U stojanu se svým vozem zastavuje i Jiří Brožek z Javorníku. Kromě nádrže vozu naplnil i tři kanystry.

„Jsem tu poprvé. Do Polska pro benzin jsem jezdil jen příležitostně. Jedu nakoupit potraviny. Vezmu maso do mražáku a při tom si natankuji,“ přibližuje svůj plán.

Zákazníci Češi? Každý třetí

Čerpadlář upřesňuje, že daň na pohonné hmoty šla dolů z 23 na osm procent. Cena paliv šla dolů ve středu. „Čechů k nám jezdí tak třicet procent ze všech zákazníků,“ odhaduje mladý muž.

S prázdnou nádrží a velkým kanystrem pro kolegu přijíždí k benzínce v nedalekém Paczkówě Miroslav Hala z Horních Hoštic.

„Já tu jezdím pravidelně. Zaprvé mají u Orlenu lepší benzin než ve městě Javorník. A zadruhé je to vždycky levnější. Když ne o tolik jako teď, tak o tři koruny určitě,“ říká. Do Polska jezdí většinou i pro maso a ryby. „Mají tady také výborný řepkový olej z prvního lisování,“ přidává Marie Halová.

Benzín v Paczkówě je na litru levnější o více než osm korun než u české pumpy. Zajet pro něj šest kilometrů se vyplatí. „Takový rozdíl v cenách benzínu byl naposledy v devadesátých letech,“ uzavírá Miroslav Hala.