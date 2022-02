Velké projekty jsou mazec

„Velké projekty jsou takový mazec, že si to dokáže jen málokdo představit. Přestože na obecním úřadě nemám k dispozici úřednický aparát jako třeba Krnov, jen loni proběhly ve Slezských Rudolticích investice řádově kolem padesáti milionů. Zateplování 13 milionů, na bytovky 15 milionů, na zámek 12 milionů, přes 11 milionů na hasičárnu, skoro 5 milionů na zámecké konírny, a teď do toho ještě nádraží na Osoblažce jako společný projekt několika obcí. Už jsem si ve slabé chvíli říkal, že snad tu ani žádné další peníze nechci. Je to samozřejmě nadsázka. Peníze chceme a potřebujeme, ale jak to administrativně zpracovat, když den má jen 24 hodin?“ popsal s otázkou nasazení zdejších workoholiků starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Okna obecního úřadu Slezské Rudoltice často svítí do noci i o víkendech. Dotace ve stovkách tisíc, které kdysi obec čerpala na obnovu chodníků, působí vedle současných velkých projektů až úsměvně. „Velké peníze provází velká zodpovědnost. Vím, že jsme si vzali opravdu velké sousto, ale někdo to udělat musel. Jde o investice, které budou přinášet užitek celému Osoblažsku po dlouhá desetiletí. Musíme využít šanci, jaká se možná už nebude opakovat,“ konstatoval starosta Pargač.

Spolupráce za příznivé konstelace

Starosta Mojmír Pargač kromě nádraží v Amalíně, Koberně a ve Slezských Rudolticích koordinuje také revitalizaci nádraží v Liptani, v Bohušově a v Osoblaze, které ani nepatří pod jeho obec.

„Buďme realisté. Pokud nechceme, aby nám nějaké nádraží na Osoblažsce spadlo, někdo to musel uchopit jako náš společný projekt. Musíme příznivou konstelaci využít naplno. Na Osoblažce došlo v rámci republiky k naprosto ojedinělé spolupráci mezi Správou železnic, obcemi, krajem, Českými drahami a soukromými dopravci. Není to běžné, aby se všichni takto shodli na společném cíli a táhli za jeden provaz. Ani to, že starostové obcí kolem úzkokolejky vnímají obnovu nádraží a parní jízdy jako náš společný cíl, není samozřejmé,“ doplnil Mojmír Pargač.

Investuje se také do trati

Na opravená nádraží a parní lokomotivy Osoblažka láká výletníky z celé republiky i ze zahraničí. Trať ale nepotřebuje péči jen jako technická památka, ale je zde nutná také modernizace.

„Ze Správy železnic mám informace, co všechno se tu průběžně řeší. Třeba takové věci jako je podbití trati si nikdo nevšimne, přestože nám zajistí provoz na další řadu let. Dělají se propustky, buduje se osvětlení, zabezpečují se přejezdy. Podle investic to vypadá, jako by šlo o významnou trať s perspektivou na další desítky let. Například na nádraží do Třemešné přijela komise z Prahy, protože tam náklady na rekonstrukci mohou přesáhnout 30 milionů korun. Byla to příležitost domluvit se, jak styl nádraží v Třemešné přizpůsobit dalším nádražím kolem trati, které už patří obcím,“ pochválil starosta Pargač spolupráci se Správou železnic.