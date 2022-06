Výrobu i loni ovlivňovala koronavirová pandemie, zájem o vozy Hyundai ale vzrostl. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě.

"Jak jsme předpokládali, loňský rok byl stále silně poznamenán důsledky pandemie covidu-19. Na rozdíl od roku 2020 však nešlo o pokles poptávky po našich výrobcích. Právě naopak, díky kompletně inovované výrobní řadě s nejmodernějšími elektrickými a hybridními vozidly zájem o naše vozy převyšoval naše výrobní možnosti," uvedl prezident HMMC Cheolseung Baek.

Jejich výrobky berou dech. Ukrajinské cukrářky našly v Rýmařově práci i bydlení

Stejně jako automobilky po celém světě i slezský závod Hyundai se potýkal s komplikacemi v dodávkách polovodičových součástek.

Hybridních a elektrických vozů bude víc

"Jsem však hrdý na to, že díky obrovskému úsilí našich zaměstnanců a úzké spolupráci s dodavateli se nám podařilo splnit plán a vyrobit 275.000 vozidel. Zatímco mnohé automobilky loni vyrobily ještě méně než v roce 2020, naší společnosti se podařilo zvýšit výrobu o 15 procent. Pomohli jsme tak k významnému navýšení tržního podílu značky Hyundai na evropském trhu," uvedl prezident.

Pod Borovou u Lysé hory v Beskydech: dobrá česká kuchyně, svatby i ochotníci

Na začátku loňského roku podnik dokončil kompletní obměnu výrobkové řady. "Již nyní má více než jedna třetina aut vyrobených v HMMC hybridní, plug-in hybridní nebo čistě elektrický pohon a jsme plně připraveni tento podíl dále navyšovat," uvedl prezident.

Letos automobilka očekává další růst výroby. "Hlavním odbytištěm nadále zůstává Evropa a Střední Východ, nejvíce vozů loni zamířilo do Německa," uvedla firma. Loni se auta z Nošovic exportovala do více než 70 zemí.

Převodovky pro Petrohrad a Žilinu

Kromě osobních automobilů se v Nošovicích vyrábějí také dva typy šestistupňových manuálních převodovek. Používají se nejen pro vozy, které se tam produkují, ale rovněž se exportují do závodu HAOS v Turecku, do závodu v ruském Petrohradě a na Slovensko do sesterského závodu Kia v Žilině.

"Od roku 2022 se již pro ruský závod převodovky v HMMC vyrábět nebudou," uvedla firma.

Sestry z Frýdku-Místku vymyslely pytlík, kde chleba vydrží týden. Pokud se nesní

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje až 1400 aut denně. Vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách, sportovní i30 N a Kona Electric. Závod má přes 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.