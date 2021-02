Aplikaci si v nejbližší době převezme jako dar nadace Krása pomoci, která se na vývoji podílela. Mapa pomoci je jednoduchá pomůcka, která umožní pracovníkům v přímé péči sledovat aktuální kapacity vybraných služeb. Propojí dobrovolníky, neziskové organizace pečující o seniory a zařízení zdravotní a sociální péče, díky čemuž dokáže podstatně zkrátit čas hledání vhodného zařízení ve chvíli, kdy jej senior nutně potřebuje.

O nadaci Krása pomoci

Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům zůstat v domácím prostředí. Spolupracuje s nemocnicemi, kdy zajišťuje bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů a zprostředkuje k tomu vše potřebné. Seniorovi pomůže vyřídit úřední záležitosti, doprovodní ho k lékaři, v současné době zajišťuje nákupy i léky. Nabízí setkání s psychologem pro sdílení těžké životní situace v bezpečném prostředí a zdarma. Spolupracuje také s dobrovolníky a dokáže najít seniorům parťáka na procházky, do divadla nebo na přátelské posezení u kávy. Stejně tak podporuje prověřené neziskové organizace, které pomáhají seniorům.

„Mapa pomoci se od počátku jevila jako projekt, na kterém se chceme s naším týmem podílet,“ říká software developer TietoEVRY Filip Krawiec a dodává: „Nadace měla konkrétní nápad a zároveň byla otevřená různým možnostem řešení. Spolupráce probíhala bezchybně a výsledkem je dle mého názoru skvělá aplikace, která usnadní práci a ušetří čas mnohým pracovníkům v sociální sféře.“

Vývoj aplikace měl být původně jedním z témat studentské soutěže vyhlášené firmou TietoEVRY. Silný příběh a konkrétní vize nadace zaujaly mladé vývojáře a stážisty z ostravské IT společnosti natolik, že se rozhodli nápad pod vedením svých mentorů realizovat samostatně.

„Před vznikem aplikace jsme zjišťovali zájem spolupracujících organizací o podobnou aplikaci a pozitivní ohlasy nás přesvědčily o její užitečnosti. Těšíme se, až plně spustíme provoz Mapy pomoci a společně uděláme další krok k dostupnější péči o naše prarodiče,” doplňuje fundraiserka nadace Michaela Miřátská.

Podobné projekty studentů a absolventů mají v TietoEVRY dlouholetou tradici. V minulosti takto vytvořili například aplikaci na zpracování pracovních cest, která se ve firmě běžně využívá, nebo aplikaci Dobromila pro neziskovou organizaci Spirála. Naposledy se studenti moravskoslezských středních a vysokých škol mohli zapojit do výše zmíněné soutěže Rozsviť svět nápadem, jež propojila IT svět s neziskovým sektorem a komerčními subjekty. Mladí lidé se zájmem o IT se touto formou učí pracovat na reálných projektech, které najdou smysluplné využití.

O společnosti TietoEVRY

TietoEVRY vytváří digitální budoucnost pro byznys a pro společnost. Měníme data v hodnotu pro všechny oblasti lidského života. Díky 24 tisícům expertů v desítkách evropských i mimoevropských zemí poskytujeme služby s lokálním dosahem a globálními schopnostmi. Odbornost v oblasti softwaru a správy služeb se snoubí se silným důrazem na severské hodnoty a udržitelnost. TietoEVRY má hlavní sídlo ve Finsku. Obrat společnosti činí zhruba 3 mld. eur a její akcie jsou kotovány na burzách NASDAQ v Helsinkách a Stockholmu.