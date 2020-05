Na nové automatické lince se stáčí pivo, ať už ležáky, výčepní piva či varianty piva Birell, do čtyř druhů plechovek. „Zájem o pivo v plechovkách každoročně roste, proto jsme na tento trend v Radegastu zareagovali a za pouhý rok vybudovali novou plechovkovou linku. Dokončení této investice je první etapou celkového navýšení výroby piva v nošovickém pivovaru. Věřím, že i díky tomu si správně hořké pivo užije ještě více jeho milovníků,“ říká Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

Produkty z nové linky jsou již na pultech obchodů. „V tomto tempu budeme schopní ročně stočit přes 600 000 hektolitrů piva. První pivo jsme na lince stočili začátkem února letošního roku a po necelých třech měsících se nám podařilo stočit už 100 tisíc hektolitrů piva,“ kvituje Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast.

Technologii pro novou linku dovezlo postupně do pivovaru 80 kamionů. Součástí investice za 600 milionů korun byla také výstavba automatizovaného centrálního skladu o rozloze 10 000 metrů čtverečních, do nějž se vejde 11 000 naložených palet s pivem. To odpovídá 9 miliónům půllitrových lahví, nebo téměř 20 milionům plechovek. Sklad je napojený jak na novou linku, tak na linku na stáčení piva do vratných láhví.

Na ploše centrálního skladu operuje 16 robotizovaných vysokozdvižných vozíků, které automaticky řídí skladování a manipulaci s paletami v objektu skladu.

„Robotické vozíky jsou důležitým krokem v oblasti automatizace a digitalizace v pivovaru. Zvládnou prakticky všechny operace ve skladu vyjma nakládky a vykládky palet do a z kamionů. Zcela autonomně vyzvednou zboží z předávacích míst z výroby, zboží uskladní nebo přivezou dle požadavku do přípravného místa k nakládání,“ přibližuje Tomáš Sedláček, manažer projektu skladové automatizace Plzeňského Prazdroje.

„Navíc dokážou naskladňovat plné palety precizně do výšky, čímž dokážeme efektivněji využít prostor skladu. Vozíky jsou řízené laserovou navigací a samy si třeba vymění baterii,“ doplňuje.

Díky nové lince a skladu mohl pivovar vytvořit 40 pracovních míst. „Je to krásné zahájení letošních oslav padesátého výročí uvaření první várky piva, které se uskutečnilo v Nošovicích 3. prosince 1970,“ dodává spokojeně manažer pivovaru Kaňák.