„Loni návštěvníci 25 festivalů a majálesů separovali a druhotně vytřídili přes 50 tun odpadu,“ řekl Deníku Milan Anděl, mluvčí projektu Čistý festival, za nímž stojí obalová společnost EKO-KOM. Lidé třídí plasty, papír, sklo a kovové obaly, sami vytřídí asi polovinu celkového objemu odpadu.

Ještě větší podíl recyklovaného odpadu si Anděl slibuje od pilotního projektu, který si vyzkoušeli počátkem července na festivalu Beats for Love a jenž pokračuje na právě probíhajících Colours of Ostrava. „Snažíme se, aby dvě třetiny festivalového odpadu putovaly na dotřiďovací linky a aby byly druhotně využity,“ vysvětlil.

„Pohled na životní prostředí se mění, lidi tomu dokážou naslouchat. Zatímco dříve to brali jako divné řeči zelených obatikovaných sluníčkářů, teď se to stává běžným tématem,“ řekl Deníku Štěpán Suchochleb, jehož firma Augiášův chlév zpracovává odpady na festivalech na vlastní třídicí lince již osm let. „Na festivalech jde o to poskytnout lidem prostředky, aby mohli odpad třídit. Oni to pak udělají rádi,“ prohlásil.

Přesto se přístup návštěvníků jednotlivých přehlídek výrazně liší podle jejich typu. Třeba na Hip Hop Kempu po nich běžně zůstávají nejen basy s lahvemi po vypitých pivech, ale i stany a spací pytle, které se prodávají třeba i s grilem za pár set korun ve festivalových balíčcích. Opačným případem je třeba červnový pražský Metronome, kde velkoměstské publikum třídí bez vyzvání.

Milé překvapení Suchochlebovi připravil festival Votvírák, zaměřený na mladší publikum. Třídicí místa tam při své premiéře nachystali dobrovolně jen v části areálu. „Lidi to na Facebooku přivítali, a pořadatel to na základě jejich zájmu nechal příští rok rozšířit po celém areálu,“ vysvětlil.

Podle vědeckých výzkumů přitom odpady představují jen malou část ekologické zátěže způsobené hudebními festivaly. Čtyři pětiny jejich uhlíkové stopy tvoří doprava lidí i materiálu. „Pořadatelé by se proto měli soustředit na poskytování slev na hromadnou dopravu a přesvědčit umělce, aby k nim nelétali letadly, ale přijeli po zemi,“ míní Suchochleb.

Vědci promluvili

Sám spolupracuje s odborníky z České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze na srpnovém festivalu Let It Roll v Milovicích. Vědci zde zkoumají dopad masové kulturní akce na přírodu. „V přímém kontaktu s tisícovkami mladých účastníků festivalu zvyšují jejich povědomí o zodpovědném přístupu k životnímu prostředí,“ uvedla Lenka Wimmerová, vedoucí týmu z Fakulty životního prostředí ČZU.

Vědci od nich také získávají cenná data pro svůj výzkum. Lidé se také u košů na tříděný odpad od odborníků dozvědí, co se s druhotnými surovinami dále děje, nebo si z recyklovaných materiálů mohou třeba sami vyrobit „nové“ sandály.