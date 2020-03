Jedni šijí roušky, druzí vaří pro ty, kdo si kvůli práci nemohou ani zajít na jídlo. Vietnamci, známí svou pracovitostí a disciplínou, svou akceschopnost a obětavost minulý týden opět předvedli v praxi.

Napříč republikou kolují zprávy o tom, že zástupci mnoha vietnamských spolků působících v České republice vyrobili a věnovali ochranné roušky vybraným institucích a městům. A nejinak tomu bylo třeba i v Českém Těšíně.

NA NIC NEČEKALI

Vietnamci, kteří ve městě žijí a pracují, se se domluvili, že budou šít tolik potřebné roušky.

„Tři dny je dávali těm, kdo si o ně řekli, zbytek, asi 200 kusů roušek, předali městu. Dalších víc než 1200 roušek ušili pro místní domov seniorů a Kaufland. Jiní vietnamští podnikatelé zase policistům, kteří hlídkovali na uzavřených hraničních mostech ve městě, nabízeli instantní polévky, čaj, kávu nebo balenou vodu,“ popisuje Alena Hoang, spolumajitelka restaurace Asia Food ve Vrchlického ulici v centru města.

Také ona s manželem chtěli nějak pomoci a tak se rozhodli nabídnout strážcům hranic přes poledne teplé jídlo. „Od čtvrtka do neděle jsme navařili pro lidi na třech celnicích dvě jsou ve městě, jedna v Chotěbuzi na dálničním hraničním přechodu,“ říká mladá žena, která se provdala za Vietnamce.

Z KUCHYNĚ NA PORODNÍ SÁL

Přiznává, že pomoci vojákům a policistům na hranicích ji napadlo, když minulý týden viděla dlouhé fronty kamion před hraničním přechodem do Polska.

„Byl to docela kolotoč. Dělali jsme to ve dvou manžel vařil, a já s dalšími kamarády rozvážela. Udělali jsme asi 90 jídel, něco nás to stálo, ale rádi jsme to udělali,“ říká Alena Hoang.

V pondělí ale přišla změna. „Nejde to do nekonečna. Ale třeba se toho ujme někdo jiný, pokud bude o takovou službu zájem,“ řekla mladá žena, kterou za pár dní čeká úplně jiná, nová role.

„Mám pár dní do porodu. A když se objevila zpráva, že ve městě je jeden člověk s pozitivním testem na koronavirus, manžel si nepřeje, abych byla v kontaktu s okolím. Vietnamci hrozbu nákazy berou vážně a nechtějí nic riskovat, což se dá pochopit,“ dodává Alena Hoang.