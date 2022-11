Patrně největší „trvalkou“ přímo na Masarykově náměstí v Novém Jičíně je obchod s textilní galanterií pod podloubím. „Ten obchod je tady od dob co pamatuji. Chodívám tam ráda, ještě se mi snad nestalo, že bych tam nesehnala, co jsem potřebovala,“ říká asi šedesátiletá žena, která se představila jako Jana, s tím, že v Novém Jičíně nebydlí, ale poměrně často ho navštěvuje.

Jak dlouho už obchod s textilní galanterií funguje, nevědí přesně ani jeho zaměstnankyně. „Takových padesát, možná i šedesát roků už to bude,“ uvádí po chvilce přemýšlení jedna z žen.

Nedaleko odtud, pod vedlejším podloubím, je obchod s obuví. I ten je ve stejném místě už z dob před rokem 1989, jen kdysi nesl název Obuv. Dnes je na něm nápis Baťa. Dlouhá desetiletí funguje na stejném místě také provozovna cestovní kanceláře Čedok, která sídlí na křižovatce ulic 28. října a Gen. Hlaďo. Na některé obchody lidé už jen vzpomínají, a nechybí přitom nostalgie. Asi nejčastěji na prodejnu oděvů pod podloubím, která již delší dobu zeje prázdnotou.

„Kdysi tam měl, myslím, provozovnu Oděvní podnik Prostějov. Ale vzpomínám si, že to po revoluci nějakou dobu fungovalo, pak ne, potom to zase bylo otevřené. Teď už je to delší dobu zavřené,“ podotýká paní Jana. Ta si také vzpomíná, že pod podloubím v ulici 5. května byla prodejna gramodesek, která ale už nefunguje téměř dvacet let, a nedaleko od Masarykova náměstí na křížení Žerotínovy ulice a 28. října byla velká prodejna s nábytkem. Místo ní je dnes knihkupectví. Prakticky přes ulici je další knihkupectví, vedle kterého stál malý krámek se starožitnictvím. Ten už pár roků také není. Milovníci použitých věcí přišli i o další provozovnu, a to o antikvariát, který byl více než deset let v Lidické ulici nedaleko náměstí. Kromě knih se v něm daly obstarat i gramofonové desky. Na jaře 2017 jeho provozovatel Jiří Švub vyhlásil výprodej a po nějakém týdnu nechal přistavit velký kontejner… „Už to dělám dlouho, lidí moc nechodí, nastal čas, abych to ukončil,“ přiznal tehdy Jiří Švub redakci Deníku. V místě je dnes prodejna výrobků z bylin.

Prodejna ryb dlouho nevydržela

Některé obchody v Novém Jičíně neměly dlouhou životnost, jako příklad může sloužit prodejna čerstvých ryb. Není to tak dávno, kdy prodejna nějakou dobu fungovala téměř na rohu Kostelní ulice, odtud se po poměrně krátkém čase přestěhovala do Žerotínovy ulice. I přes doporučení odborníků, že ryby jsou zdravé a člověk by je měl konzumovat pravidelně, obchod „nepřežil“. Už tenkrát zřejmě byly ceny ryb na zdejší klientelu hodně drahé.

Zajímavé je, že se v posledních letech v Novém Jičíně objevilo několik nových kaváren a cukráren a provoz na náměstí se obnovil také v bývalé restauraci Jelen, byť v jiné podobě. Služeb jedné z kaváren občas využívá i Radmil Žák. Na dotaz, jestli má pocit, že v poslední době v Novém Jičíně ubylo obchodů, vrtí zamítavě hlavou. „Spíše mám pocit, že těch provozoven přibylo,“ prohodí Radmil Žák.

Energetická, a s ní spojená ekonomická krize vyvolaná agresí Ruska na Ukrajině propuká naplno. Na novojičínském náměstí a v jeho blízkém okolí se to zatím neprojevilo, všechny provozovny (v době uzávěrky tohoto vydání – pozn. red.) fungovaly. Jestli to tak bude i nadále, ukáží další dny a měsíce.