Obrovskou dávkou trpělivosti se museli o uplynulém víkendu vyzbrojit ti, kteří chtěli přežít nakupování dárků bez vážnější psychické újmy.

V pro mnohé povýplatových dnech se totiž rozjelo shánění toho či onoho pro všechny blízké na plné obrátky. A ostravská nákupní centra tak zažila pořádný nápor.

„Vánoce se blíží, a tak už jsme nákupy nechtěli dále odkládat. Tušila jsem, že tady budou davy, ale zatím to zvládám, i když manžel je na tom trochu hůře. Nejhorší to bylo v hračkářství, a silné nervy člověk potřeboval i při čekání na volnou kabinku, když si chtěl v některém z obchůdků vyzkoušet něco na sebe,“ přiblížila v sobotu odpoledne své dojmy z nakupování v Avion Shopping Parku Tereza Pospíšilová z Opavy.

Pohled na přelidněnou prodejnu s hračkami, kde byla mezi regály doslova hlava na hlavě, její slova jen potvrzovala. Lepší to nebylo ani ve zmiňovaných buticích s oblečením, či třeba prodejně se svíčkami.

O „něco málo“ klidnější situace panovala ve stejné době v nákupním centru Futurum. I zde ale nákupy dárků nepřipomínaly žádnou idylu. Bez pořádné průbojnosti se zákazníci propracovávali mnohde k regálům jen těžko.

„Balíme to, nemá to smysl. Chtěli jsme něco nakoupit, dát si nějaké jídlo, možná si i zajít do kina. Prostě prožít zde celé odpoledne. Ale v takových podmínkách bychom se asi spíše brzy pohádali. Zkusíme se zde podívat ještě v týdnu, anebo zbylé dárky nakoupíme v obchodech v centru města, které se mi zdají prázdnější,“ vyjádřil se muž z Ostravy, který kvapem opouštěl se svou přítelkyní areál Futura.

Nejklidnější nakupování si tak zřejmě užívali ti, kteří vyrazili v neděli dopoledne do areálu třebovického Teska. Zcela prázdno tu sice také nebylo, obchůdky ale přece jen nabízely poněkud víc prostoru pro výběr toho nejvhodnějšího pod stromeček.