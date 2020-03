Půvabná horská Karlova Studánka většinou žije turistickým ruchem a lázeňstvím.

Prezentuje se jako perla Jeseníků a pyšní se nejčistším vzduchem. Právě díky vzduchu se lázně specializují na pacienty s respiračním onemocněním.

Bazén, restauraci, cukrárnu i fitness zavřely lázně už minulý týden. Horské lázně musely 16. 3. pozastavit ambulantní péči a nyní přišlo další tvrdé opatření.

„Lázně jsou pro veřejnost zcela uzavřeny. Od 19. března navíc lázně nepřijímají další pacienty. Nadále platí zákaz návštěv a pohybu nepovolaným osobám v lázeňských budovách, zákaz vycházení bez zakrytí úst a nosu a probíhají zvýšená hygienická opatření,“ sdělila Soňa Köhlerová, obchodně provozní manažerka Horských lázní Karlova Studánka.

Kromě omezení provozu lázní a lyžařských středisek k tomu přispěly i další mimořádné opatření, které platí pro celou republiku.

PROCEDURY POKRAČUJÍ

Místní na sociálních sítích omezení nejen tolerují, ale především vítají a dodatkem, že mohlo přijít ještě dříve. Pro lázeňské klienty, kteří už pobývající v Karlově Studánce delší dobu, se nic nemění. Chodí na své procedury jako obvykle.

“Opatření se mne vůbec nedotklo. Jsem ubytovaná v domě Libuše. Vše tu funguje bez chyby, starají se o nás profesionálně. Zaměstnanci lázní jsou k nám velmi vstřícní. Jediné, v čem je změna, že už nesedíme u stolů ve čtyřech, ale ve dvou. Pořád všechno otírají, dezinfikují a uklízejí. Je menší počet pacientů v bazénu, na fyzioterapii už nesmí veřejnost,“ popsala současný režim lázní Zdeňka Havlíčková z Pardubic.

ROUŠKY NEDOSTALI, IMPROVIZUJÍ

O své dojmy ze změn v Karlově studánce se podělila také pacientka z Prostějova:

„Lázeňské procedury zůstávají v plném rozsahu, je to tady skvělé. Problém vidím v tom, že jsme nedostali od lázní jako od zdravotnického zařízení roušky. Je zde jedna paní, která má astma, a ta nosí přes obličej šálu. Nemůže přes ni pořádně dýchat, takže nemoc se jí spíš zhoršuje. Starší pánové obvykle s sebou nevozí do lázní šály ani šátky, takže teď si nemají co dát na obličej,“ popsala situaci klientka z Prostějova.

Každý si rád v lázních užije klidu, ale teď je to v Karlově Studánce až moc „mrtvé“. „Musíme být ohleduplní k druhým. V jídelně máme vše pečlivě zabalené, i příbory. Bufetový systém už není v provozu. Všude je cítit desinfekce, neustále vše čistí. Výborně se o nás starají,“ doplnila dáma z Prostějova.

„S tím nic nenaděláme, můžeme být rádi, že to není mor nebo cholera. Mrzí mne akorát, že nemohu jít na tancovačky a na kafe. Zrušili nám kulturní a sportovní program,“ uzavřel pacient z Čech. Horské lázně zrušily i tradiční Velikonoční jarmark. Všichni doufají, že až se situace brzy zlepší, všechno si vynahradí.