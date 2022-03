„Jsem tu od půl sedmé. Přede mnou tu byli dva lidé, stáli tu asi od šesti. Raději jsem šla dříve, člověk nikdy neví. Předevčírem jsem si chtěla zarezervovat čas, ale řekli mi, že to nelze. Čekala jsem fronty,“ přiznala Alena Hajosteková, která ve Sberbank měla peníze několik let.

Ostravské samosprávy mají ve Sberbank u ledu stamiliony. Ekonom: získají je zpět

„Nejprve to byla Volksbank, pak se změnila na Sberbank. Později jsem zjistila, že je to vlastně ruská banka. Ale stejně jako další jsem to tehdy neřešila. Byli úspěšní, dařilo se jim. Měli dobré úroky, peníze tam vkládaly i obce a kraje. Až mě překvapilo, kolik stovek milionů a miliard tam uložily,“ řekla paní Hajosteková.

"Sberbanka nebyla jediná"

Po vypuknutí války na Ukrajině šla do Sberbank převést své peníze. Vše bylo vyplněno, pokyn odeslán, než ale došlo k převodu, banka skončila. Vážnější problémy to naštěstí Aleně Hajostekové nezpůsobilo.

„Jsem opatrná a mám už své zkušenosti. Sberbanka nebyla jediná, kde mám peníze. V další bance mám účet s internetovým bankovnictvím, který běžně používám. Hůře jsou ale na tom lidé, kteří měli pouze účet u Sberbanky,“ dodala Alena Hajosteková, podle které je v dnešní době nezbytné mít účty a vklady u různých bank. „Snižujete tím riziko, že se dostane do problémů,“ uvedla. Kolik peněz si šla ve středu vyzvednout, neprozradila. „Není to moc, ani málo,“ řekla s úsměvem.

PŘEHLEDNĚ: Tuzemská Sberbank končí. Jak získat peníze zpět, co s hypotékou

Jak dodala, je nutné vyzdvihnout a ocenit rychlost, s jakou začala výplata náhrad. „Tady musím smeknout, šlo to opravdu rychle. Osobně mám zkušenost se zkrachovalou Union bankou. Tam mi poslední splátka přišla až za dva a půl roku,“ doplnila.

Výplatu náhrad klientům Sberbank CZ zajišťuje Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček Komerční banky.

Výše náhrad je stanovena na maximální částku 2 499 500 korun. V hotovosti lze vybrat peníze na 40 pobočkách Komerční banky, bezhotovostně na 241 pobočce. Na vybraných pobočkách je prodloužena otevírací doba od 8 do 18 hodin.

K TÉMATU

