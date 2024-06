Inovace jako protipól nedostatku personálu a tlaku na produktivitu

Ocenění Hartmann Innovation Award je určené nemocnicím za jejich proaktivní přístup v oblasti zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity, který je založen na jasných datech, zeštíhlování procesů, optimální organizaci práce, analýzách a zavádění standardů do každodenní praxe. Společnost Hartmann – Rico cenu udělovala již podruhé, letos během konference Kvalita–Bezpečnost–Efektivita.

„Skupina AGEL, jíž je oceněná Nemocnice AGEL Nový Jičín součástí, je výjimečná v tom, že má obrovskou motivaci používat všechny smysluplné nástroje pro řízení kvality a efektivity. Celá skupina si velmi dobře uvědomuje, že úspory leží právě uvnitř nemocnice, že procesy v nemocnici jsou složité, těžkopádné a nedobře fungují,“ komentoval Václav Halama, Sales Unit Manager společnostiHartmann – Rico zodpovědný za nemocniční byznys.

Skupina AGEL se s Hartmann – Rico coby dodavatelem řešení zaměřila na koncept prevence infekcí. Tedy to, jaká je reálná úroveň rizik infekcí spojených se zdravotní péčí v jejích nemocnicích, zda jsou současně nastavená opatření v souladu s doporučeními evropských a světových zdravotnických autorit a do jaké míry se standardy k preventabilním typům infekcí propisují do reálného života jednotlivých oddělení.

„Všichni si dobře uvědomují, že díky prevenci se významně zkracuje doba hospitalizace. Díky tomu dochází k jednoznačnému vytvoření prostoru pro realizaci dalších výkonů v souladu s úhradovou vyhláškou, významně se snižují náklady na pacienta a zvyšuje se tak úhrada za poskytnutou péči, ale zároveň se také výrazně zvyšuje komfort a bezpečnost hospitalizovaných pacientů,“ vysvětluje Václav Halama.

Novojičínská nemocnice jako průkopník v oblasti prevence infekcí

Průkopníkem v oblasti zavádění inovací je pak v rámci skupiny právě oceněná Nemocnice AGEL Nový Jičín. Do praxe v uplynulých měsících úspěšně zavedla systém EPIDIS, který je navržený pro aktivní sledování infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). Tento systém využívá pokročilé technologie a představuje zásadní krok vpřed v oblasti prevence a kontroly těchto infekcí.

„Díky schopnosti rozpoznávat text, poskytovat včasná varování a upozorňovat na rizikové pacienty EPIDIS výrazně přispívá ke zlepšení kvality péče a snižování nákladů spojených s léčbou nozokomiálních nákaz. Pravidelné vyhodnocování HAI a poskytování aktuálních informací o výskytu patogenů umožňuje efektivní prevenci šíření nebezpečných infekcí v nemocnicích. Systém je průkopníkem v digitální zdravotní péči a nastavuje nový standard pro budoucnost prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních,“ popsal předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín Jakub Fejfar.