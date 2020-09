Nejvíce peněz podle materiálu, 22 procent, připadne na čerpání důlních vod a metanu, zhruba pětina půjde na likvidaci areálů. Třetí největší položkou je se 16 procenty vyplácení odstupného. Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo.

Podle ministra OKD propustí k 1. lednu příštího roku 548 zaměstnanců, z toho jich 200 zůstane v rámci sanací u společnosti DIAMO. K 1. březnu by pak mělo odejít dalších zhruba 1400 zaměstnanců. Dále v těžbě bude pokračovat 2800 až 2900 zaměstnanců až do doby, dokud nebude rozhodnuto o útlumu všech dolů. V provozu by podle Havlíčka měly zůstat nejdéle doly ČSM-sever a ČSM-jih.

"Ti, co budou končit, dostanou 12měsíční odstupné a dostanou státní příspěvek na úrovni 5000 nebo 8000 korun měsíčně podle toho, jak dlouho pracovali v dole nebo na povrchu," uvedl Havlíček.

Státní podnik Diamo bude jednotlivé části OKD přebírat postupně. Na začátku příštího roku to budou doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, na začátku března přibudou doly Darkov a ČSA. Následovat budou doly ČSM-sever a ČSM-jih včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

OKD na začátku července uvedla, že v dolech na Karvinsku přerušuje na šest týdnů těžbu. Firma tak reagovala na výsledky plošného testování na koronavirus. Někteří analytici už tehdy naznačovali, že z čistě epidemiologických důvodů by mohla být odstávka kratší.

Těžba na všech dolech OKD by měla být ukončena na konci roku 2022. "To by mělo umožnit přípravu postupného útlumu těžby s maximálním využitím současných zaměstnanců společnosti. Postupný útlum prováděný státním podnikem Diamo bude pro stát znamenat garanci jeho bezpečného provedení a navrácení krajiny do jejího původního rázu, a to při zachování sociálního klidu v ostravsko-karvinském regionu," uvedlo MPO.