Fanoušci Osoblažky se mají sraz kolem 10 hodin na nádraží v Třeměšné. Můžou těšit na nové parkoviště i na pivní vagon pod vedením ranče Majoránek. Snad na každém nádraží Osoblažky je čeká nějaká novinka. Velká rekonstrukce vstupuje do finále a malebným nádražím se vrací jejich historický vzhled. Opravují se i všelijaké nádražní boudy a bývalé sklady, které k Osoblažce vždy neodmyslitelně patřily.

Po dlouhé pauze čekají nával

Parní lokomotiva U57.001 neboli Malý Štokr byla vyrobena ve Škodovce, aby jezdila po úzkokolejkách Bosny a Hercegoviny. Na Osoblažce se poprvé objevila v roce 2009. V uplynulých sezónách potrápila provozovatele parních jízd ze Slezských zemských drah nejen pandemie, ale také nečekané technické závady historických lokomotiv.

Osoblažku nedávno zastavil nález miny, policisté zveřejnili podrobnosti a rady

„V současné době probíhají zkušební jízdy parní lokomotivy U57.001 Malý Štokr. Přes všechny nesnáze a problémy jsme dokázali lokomotivu zprovoznit. První jízda pro turisty bude v sobotu 4. června, odjezd v 10.45 hodin z Třemešné. Vzhledem k očekávané velké návštěvnosti doporučujeme, aby zájemci o jízdu parním vlakem přijeli do Třemešné co nejdříve. Z důvodu velkého zájmu se může stát, že na všechny zájemce o svezení se nedostane. Zvažte, zdali k nám na Osoblažsko nechcete přijet v jiném termínu. Budeme jezdit o víkendech celé léto, a rádi vás uvítáme,“ vzkazují fanouškům Slezské zemské dráhy.

V červnu bude Malý Štokr vozit cestující v soboty, ale v o prázdninách v červenci a v srpnu už budou parní jízdy v soboty, neděle i ve svátky.

Rudoltické nádraží chystá posezení

Nádraží na Osoblažce se mění před očima. Starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač se přišel podívat, jak pokračuje dostavba nádraží. „Vidíte tu základovou desku? Bude to přesná kopie dřevěné nádražní latríny, co se dochovala v Bohušově. Samozřejmě už tam bude voda a elektřina. Tady budou lavičky a zeleň, aby nádraží mohlo sloužit také jako příjemné místo k posezení třeba i těm, kdo nikam necestují. Nádraží se stavělo mimo obec a nedávalo cestujícím ani místním moc důvodů, aby se tu zdržovali. V dohledné době se ale zástavba rodinných domků rozšíří až sem, a propojí nádraží s obcí. Máme představu, že by zde mohl vzniknout okruh od nádraží k zámku a zpět,“ ukazuje starosta Pargač vizualizace, jak bude rudoltické nádraží vypadat už za pár týdnů.

Objevy v Bohušově

Obrovskou proměnou prochází také nádraží v Liptani, Koberně, Bohušově a Osoblaze. V Bohušově Deník zastihl projektanty Karla Siudu a Dalibora Rebroše, kteří přišli zkontrolovat stavební firmu, zda při rekonstrukci zvládá historické postupy. Je důležité, aby nádraží ve všech detailech vypadalo autenticky jako ze třicátých let.

Objev na Osoblažce: Bohušov býval Fulštejn, nádraží skrývalo původní název

„V čekárně se nám podařilo pod vrstvami omítky odkrýt původní ozdobné vzory na stropě. Ujal se jich restaurátor Filip Menzel. Ze vzorů a barev je vidět, že čekárna nádraží byla i na odlehlém Osoblažsku považováno za důstojný prostor. Díky tomuto objevu barev a vzorů jsme mohli vrátit původní výzdobu také nádraží v Osoblaze,“ upozornil Karel Siuda. Dalším objevem byla nápisy Fulštějn a Fulstein na fasádě bohušovského nádraží.