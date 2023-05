/FOTOGALERIE/ Dolní Vítkovice posbíraly už řadu primátů - ať už samotných ocenění, nebo zkrátka „jen" uznání veřejnosti, která z ní udělala jednu z nejnavštěvovanějších turistických a kulturních lokalit v České republice. Nyní se ucházejí o další cenný zápis. Kulturní centrum FUTUREum na Hlubině je ve finále prestižní evropské soutěže jako jediná stavba z České republiky.

FUTUREum je nejnovější zachráněná památka v Dolních Vítkovicích. | Foto: Koláž Deníku/Foto se souhlasem FUTUREum

FUTUREum se probojovalo mezi šedesátku nejlepších staveb z celé Evropy v prestižní soutěži New European Bauhaus Prizes 2023 (Ceny Nového evropského Bauhausu), která klade důraz na udržitelnost, design a komunitu. Projekt uspěl jako jediný z celé České republiky a v konkurenci 1450 projektů.

Léto v Ostravě? Do Dolních Vítkovic letos dorazí hvězdy světového formátu

„Dostat se do úzkého výběru projektů v tak početné a silné konkurenci je výjimečný počin. Je to nejen důkaz povedené proměny industriální památky na otevřené kulturní centrum, ale i zdařilého konceptu, který propojuje historii unikátního místa se současností a budoucností. Je to taky ta nejlepší vizitka Ostravy a Dolních Vítkovic,“ ví René Kohut, jednatel společnosti FUTUREum s.r.o. a vyzývá veřejnost k podpoře v online hlasování.

Dvanáct vítězů vybere odborná porota, o dalších třech však rozhodne veřejnost právě v online hlasování na webu Prizes.new-european-bauhaus.eu. Soutěž pořádá Evropská komise.

Podívejte se, jak vypadá areál DOV z výšky:

1/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 2/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. 3/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 4/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 5/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Trojhalí. 6/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Forum Nová Karolina. 7/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 8/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 9/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 10/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 11/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong. 12/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Městský stadion v Ostrava (Vítkovice). 13/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Ostravské OC Forum Nová Karolina z výšky. 14/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Ostravské OC Forum Nová Karolina z výšky. 15/15 Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Nová Radnice a Katedrála Božského Spasitele.

K TÉMATU

FUTUREum vzniklo přeměnou bývalého výklopníku a mlýnice uhlí na Hlubině v areálu Dolních Vítkovic. Bylo otevřeno koncem roku 2022 výstavou výtvarníka Čestmíra Sušky a od letoška nabízí také interaktivní expozici v rozšířené realitě a je využíváno pro společenské a kulturní akce, kreativní workshopy a výstavy.

Architekt Josef Pleskot: Myslím, že Petr Pavel vidí Pražský hrad podobně jako já

Aktuálně nabízí výstavu Expats & Locals Together, zapojí se také do Ostravské muzejní noci 20. května. Návštěvníci FUTUREa si mohou projít také unikátní podzemní prostory a expozice věnované nejen minulosti památky, ale rovněž budoucím trendům vědecké i umělecké kreativity.

Zdroj: Youtube