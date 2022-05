„Ale podmáslí anebo to zakysané mléko tady nemají,“ postěžovala si před regálem s mléky v kartonových krabicích starší žena své známé. Zboží, které hledala, přitom bylo asi deset metrů od ní v regálu, kde byly také například jogurty.

Starší manželský pár si pochvaloval akční ceny masa a rovněž pultový prodej masných výrobků a salátů, většina zákazníků, kterých postupně přibývalo, ocenila poměrně širokou nabídku zboží. „To je dneska otevřené první den?“ podivoval se muž středního věku, který zhruba půl hodiny po otevření vcházel do prodejny. „Odbočil jsem tady, protože se mi v Bille dobře nakupuje,“ dodal.

V objektu, kde je prodejna Billa, je také obchod s potřebami pro domácí mazlíčky. Billa, která je na výjezdu z Fulneku směrem na Bílovec, je ve městě druhou velkoplošnou prodejnou.

Již nějakou dobu tady funguje Penny market. Podobná situace je v sousedních Odrách, kde jsou ještě kromě Penny marketu tři prodejny COOP Jednota – jedna z nich o větší prodejní ploše.

V dohledné době by měly v Odrách přibýt další velkoplošné prodejny, na výjezdu ve směru na Hranice by to měl být LIDL a na výjezdu ve směru na Fulnek právě Billa.