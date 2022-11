Podání nabídky na opravu potvrdil deníku Zdopravy.cz na konferenci VUZ v Bratislavě šéf Alstomu pro Českou republiku Daniel Kurucz a náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta. Oba neuvedli přesnou cenu, podle informací deníku Zdopravy.cz jde o zhruba 200 milionů korun. „Musí se udělat úplně nová kabina. Pokud se České dráhy pro opravu rozhodnou, budeme ještě zjišťovat, k jak velkému poškození rámu došlo u dalších vozů,“ řekl Kurucz. Oprava by se prováděla v italském závodě Alstomu v Saviglianu.

V Bohumíně se srazilo pendolino s posunovou lokomotivou. Strojvedoucí nepřežil

Podle Jiřího Ješety bude nabídku nyní posuzovat představenstvo a dozorčí rada, jasno má být v horizontu několika týdnů. Rozhodnutí nebude pro dopravce jednoduché: 200 milionů korun za opravu téměř dvacet let staré jednotky není rozhodně malá suma, odpovídá v podstatě ceně nové elektrické jednotky.

Dopravce navíc nemá pendolina pojištěná. Podobnou částku už České dráhy vydaly za opravu pendolina poškozeného při nehodě ve Studénce. Vyšla na 210 milionů korun.

České dráhy tak čeká rozhodování o tom, zda investovat stamiliony do vozidel, které jsou už ve druhé polovině své životnosti. Na jaře se ale rozhodli investovat do každé jednotky 59 milionů korun do ETCS.

České dráhy mají aktuálně k dispozici jen pět ze sedmi pendolin. Kromě havarovaného je jedno na opravě vyššího stupně. K nehodě pendolina došlo na konci června, při srážce zahynul strojvedoucí.