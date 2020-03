Do boje proti šíření nemoci COVID-19 se pustili také piloti, kteří nabízejí svou pomoc formou rychlého rozvozu zdravotnického materiálu na potřebná místa. Třicet pilotů a sedm letadel má k tomuto účelu připraven Slezský aeroklub Zábřeh u Dolního Benešova.

„O tom, že se do tohoto projektu zapojíme, jsme se rozhodli všichni jako organizace, je nás asi sto členů. Již delší dobu spolupracujeme s krajským úřadem, nyní jsme v této situaci vymysleli toto. Zaslali jsme na úřad dopis, od krizového štábu jsme ihned dostali odpověď, což náš velmi potěšilo. Z takové rychlé reakce jsme měli dobrý pocit. Vzkázali jsme, že až bude potřeba, ať se nám určitě ozvou,“ popisuje Tomáš Haladěj, člen rady aeroklubu za motorová letadla.

K využití nabízí aeroklub i svůj areál s velkými prostory. Letadla mají široký rozptyl, uvezou od 200, 300 kilogramů materiálu až po 2 až 3 tuny v případě největšího letounu. „Jsou to desítky míst, kam se můžeme dostat, pokud bude potřeba něco někam rychle přepravit, operujeme po celé České republice,“ pokračuje.

Do iniciativy se v České republice registrovalo už více než dvě stě pilotů, včetně například akrobatického pilota Martina Šonky. Jejich cílem bude doručení zásilek zdravotnického materiálu v co nejkratším čase po celé zemi.

„Zda toho v našem případě bude využito, to samozřejmě zatím nevíme, uvidíme. Ale my jsme to brali jako takovou svou morální povinnost. Určitě počítáme s tím, že v pohotovosti budeme do konce nouzového stavu,“ míní Tomáš Haladěj. Zapojení se do projektu Piloti lidem chod letiště v Zábřehu jinak neovlivnilo.

„Nyní řešíme vlastně jen technické věci. Sport jsme zcela zastavili, protože nechceme, aby se lidé srocovali, což vlastně ani nemohou,“ dodává závěrem sympatický pilot.