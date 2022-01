V Ostravě vlastní známý a dříve úspěšný hudební klub Garage s restaurací a minipivovarem, který dnes často zeje prázdnotou, a retro hotel s unikátními pokoji. Po tomto výčtu by se dalo říct, že Marcel Lesník má všechny důvody být spokojeným podnikatelem. A skutečně tomu tak i bylo. Do doby, než celý svět začal trápit covid-19.

Takto vypadá unikátní retro hotel M. Woodmana nabízející v Ostravě ubytování v pokojích, které jsou do detailů udělané podle známých kapel či značek aut:

"Jako zajíc na honu"

„Cítím se jako zajíc, který utíká před myslivci na honu. To je stejné, co se děje poslední rok a půl v kultuře i v gastronomii. Stát po nás střílí nejrůznějšími omezeními a my nevíme, jaká další rána a odkud pro naše podnikání zase přijde,“ hodnotí současnou situaci Marcel Lesník, podnikatel a lídr kapely Rock and Roll Band Marcela Woodmana.

Poslední rok a půl se pořád snažil něco dělat a organizovat, už mu prý ale postupně dochází chuť i trpělivost. A vadí mu, že i lidé jsou z toho všeho otrávení, a tak se akce potýkají s úbytkem návštěvnosti a ani ta nálada už kvůli tomu není tak bujará, jako bývávala.

PODÍVEJTE SE: Woodmeni v Ostravě slavili 30 let, lidé šíleli

„Průměrně míváme tak třicet větších koncertů za sezonu. Návštěvnost je ale mnohem menší. Třetina lidí se totiž absolutně bojí někam chodit, aby se třeba nenakazila, další třetina je naštvaná, že ji někdo omezuje, a vlastně ani nemůže přijít, protože nemá očkování. Takže už chodí jen zbývající třetina lidí, která se nebojí a přijít může – to jsou ti nejvěrnější. A to mi bohužel strašně připomíná situaci, kterou už jsem zažil za komunistů a nechtěl bych, aby se vrátila,“ konstatuje Woodman.

Plán je přežít

Své podnikání nevzdává, pořád domlouvá koncerty na letošní rok, řeší, zda se uskuteční aspoň některé plesy. Aby si udržel dobrou náladu, tak chodí pravidelně do lesa, otužuje se nebo jezdí na motorce.

K tomu se teď začal věnovat dělání vitráží – učí se to a baví se s tím ve volném čase.

To musíte vidět: Ostrava má hotel, který jinde nenajdete. Co pokoj, to unikát!

Děsí se naopak toho, že další vlna omezování a rušení akcí by zlikvidovala osmdesát procent soukromých klubů, které se zatím snaží fungovat aspoň tak, jako jeho Garage. Finanční ztráty za poslední rok jsou totiž podle něj obrovské a kompenzace státu je nedokážou ani zdaleka pokrýt.

„Náš plán je přežít, a to pokud možno s co nejmenšími ztrátami. Ale něco se už vrátit nedá. Nejvíce mě mrzí, že jsem přišel o mnoho zaměstnanců, kteří tady s námi byli řadu let. Je obrovský problém, že tito lidé museli odejít z naší branže kvůli penězům do jiných oborů, a tak kuchaři a číšníci dnes třeba dělají na výrobních linkách v automobilce. Tato krize zkrátka vyrvala z gastronomické a kulturní branže šikovné lidi a poslala je někam úplně jinam. A sehnat nové lidi v této složité době je a bude ohromně složité,“ zoufá si Marcel Lesník.

Marcel Lesník: Sociální sítě za nás nebyly, prosadili jsme se díky televizi

Podle svých dalších slov už nyní ani moc nevěří, že nová vláda dokáže situaci změnit a vrátit věci zpět do stavu, jak fungovaly dříve. Má totiž pocit, že v rámci všech úsporných opatření už někdo zhasl i světlo na konci tunelu. „Pomohlo by nám, kdyby se vše vrátilo do normálu, aby skončily restrikce a mohly se zase akce konat normálně. Ale hlavně všem přeju, ať jsou hlavně zdraví a zachovají si svůj rozum – to je jediné, co nám zbývá,“ dodává podnikatel a hudebník z Ostravy.