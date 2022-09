Z ostravského letiště se bude létat k moři až do listopadu. Konkrétně půjde o šest letů do Egypta, které původně plánovány nebyly. Letiště Leoše Janáčka má za sebou úspěšné letní měsíce.

Od ledna do konce srpna prošlo jeho branami přes 212 tisíc cestujících, což je o 118 % více než za stejné období loňského roku a jen o 8 % méně než v nejsilnějším roce 2019.

KLM začnou létat z Katovic, nová linka bude v provozu sedmkrát týdně

Silná poptávka po cestování se promítla také do leteckých výnosů. Letiště Ostrava vykazuje za období od ledna do srpna letošního roku pozitivní hospodářský výsledek ve výši přibližně 8,2 milionu korun, což představuje meziroční zlepšení o 146 %.

V nákladní přepravě byl za prvních osm měsíců v Ostravě zaznamenán mírný 8% pokles. Přepraveno bylo 9,4 tisíce tun nákladu. Za poklesem však stojí covidová omezení v Číně a ruská invaze na Ukrajinu.

Význam nákladní dopravy

Letiště Ostrava se i tak nadále připravuje na expanzi právě v cargu. Podle svého generálního ředitele Jaromíra Radkovského jedná vedení letiště s blíže nespecifikovanou tureckou leteckou nákladní společností, která zvažuje umístění až devíti nákladních letadel právě v Ostravě. Radkovský to zmínil v rozhovoru pro německý zpravodajský web aeroTELEGRAPH.

Ještě letos na podzim se v Mošnově začne budovat nový nákladní terminál. Letiště si na něj vezme úvěr 50 milionů korun. Současné kapacity k odbavení většího počtu cargo letadel totiž nedostačují.

Airbusy vládní letky zamíří do Ostravy. V Mošnově získali armádní kontrakt

Jak jsme již dříve informovali, své projekty související s nákladní dopravou na letišti připravuje také developer Contera pro DHL či ENES Cargo a vlastní logistické centrum vybuduje na Mošnově také armáda. Nákladní odbavovací plocha se rozšíří o 15 tisíc metrů čtverečních.

Tento měsíc pak u letiště začne fungovat velké překladiště České pošty. Terminál kombinované dopravy už funguje, jeho prostor nyní zabírají desítky kontejnerů společnosti MSC či návěsů Arcese Trasporti. Začala také výstavba druhé etapy původního nákladního terminálu z roku 2011. Budovaná hala však nemá přímý přístup na letištní plochu.

Vedení letiště by také rádo získalo další spojení do velkého pasažérského přestupního uzlu, tzv. hubu. Mluví se o možném obnovení prodloužení linky polského LOTu z Varšavy do Prahy, jako tomu bylo po dobu několika měsíců během pandemie na přelomu roku 2020 a 2021.

Letiště v Mošnově se změní, nastoupí armáda, má to pomoci i místním

Minimálně je jisté to, že s Varšavou bude Ostrava spojena i během zimního letového řádu. Pokračuje také linka Ryanairu do Londýna ve frekvenci dvou letů za týden. Komplikací v hledání nového hubu by mohl být čerstvě oznámený vstup KLM na blízké katovické letiště.