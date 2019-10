Ještě pomalu neskončí letní prázdniny a lidé už míří do cestovních kanceláří poohlédnout se po nějakém adventním zájezdu do zahraničí. Není proto divu, že některé jsou už nyní vyprodány.

„V nabídce letos máme Drážďany, Krakow, Wroclaw a Vídeň. V minulých letech se ale jezdilo také do Budapešti nebo do Bratislavy. Nabízíme jednodenní zájezdy, prodávat se začínají už koncem prázdnin. Nějaká volná místa ještě máme. Ale například zájezd do Vídně, který je spojen s návštěvou města Retz s účastí na průvodu typických rakouských čertů, byl vyprodán už před půl rokem,“ konstatuje Josef Kozák z dolnobenešovské cestovní kanceláře Kozák Tour.

Zájezdy na trhy nabízí už více než dva měsíce třeba i opavská cestovní kancelář Stefanny, volná místa jsou ještě do Vídně a Varšavy, výlet do Drážďan je již vyprodán.

Nejčastějším způsobem dopravy do cílového místa je autobus. Právě autobusy si cestovní kanceláře ale třeba i firmy pro své zaměstnance pronajímají například u společnosti Josef Martikán s.r.o. z Opavy-Komárova.

„Řekl bych, že zájezdů je pořád stejně. Nejvíce toho bude samozřejmě o adventu, hlavně kolem 7. prosince. Myslím, že se do popředí opět vrací Vídeň. Před několika lety, když se stal teroristický útok v Berlíně, lidé měli na západ strach jezdit a do popředí se dostal Krakow nebo Wroclaw,“ říká Petr Martikán, který společně se svým otcem Josefem stojí v čele zmíněné autobusové společnosti.

Už několik let si výlety na adventní trhy nenechává ujít například Milan Freiberg, který je absolvuje s partou přátel.

„Začalo to Wroclawí, kde jsme byli tři, a poté se skupina rozrůstala. Máme za sebou Krakow, loni jsme navštívili Bratislavu. Když jelo méně lidí, cestovali jsme autem, do Bratislavy jsme se vypravili vlakem. Už jsem byl také na trzích ve Vídni, která mě příliš neoslovila, ale třeba Stuttgart byl krásný, tam to žilo. Letos se chystáme na tři dny do Budapešti, příště plánujeme Norimberk a chtěl bych se podívat i do Berlína. Nejvíce se mi zatím líbilo v Krakowě a v Bratislavě. Trhy zde byly sice střídmější, ale Poláci si dali opravdu záležet na občerstvení a Bratislava také nezůstala pozadu, navíc město samotné je hezky urbanisticky řešeno,“ hodnotí Milan Freiberg.

Na jeho seznamu nechybí ani pražské trhy, na které zavítal v roce 2015. „To byla hrůza. Strašně vysoké ceny, obecně mě tyto trhy neoslovily, jediné, co bych vyzdvihl, je výzdoba. V minulých letech jsem byl naopak spokojen třeba v adventní Olomouci či Ostravě,“ dodává závěrem.

Tipy Deníku: KAM A KDY vyrazit na adventní trhy?

Vídeň od 15. listopadu do 26. prosince

Drážďany od 27. listopadu do 24. prosince

Norimberk od 29. listopadu do 24. prosince

Wroclaw od 15. listopadu do 26. prosince

Krakow od 30. listopadu do 26. prosince

Bratislava od 22. listopadu do 22. prosince

Budapešť od 8. listopadu do (neuvedeno)

Praha od 30. listopadu do 6. ledna

Olomouc od 22. listopadu do 24. prosince

Ostrava od 29. listopadu do 23. prosince