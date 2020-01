Udělení nebo neudělení značky se nese pod taktovkou zvláštní komise. Ta na svém jednání ve Velké Polomi mimo jiné rozhodla o tom, že seznam jmen, která se mohou zmíněnou značkou pyšnit, se rozrostl o dalších pět "kousků". "

Komisi nejvíce záleželo na tom, aby žadatelé chápali své vazby na region Opavského Slezska, byli s ním ztotožněni a svými výrobky dělali regionu dobré jméno.

Kladli tedy záludné až nepříjemné otázky. "Zjišťovali, odkud pocházejí výchozí suroviny, ze kterých jsou výrobky vyráběny, čím krmí chovatel křepelky či prasata, zda jsou zvířata očkována, jak jsou suroviny zpracovávány, zda se při výrobě používají "éčka" nebo proč je nutné některé suroviny do regionu dovážet," přibližuje koordinátorka regionální značky Opavské Slezsko Petra Chroustová.

Křížovým výslechem pak prošlo pět nováčků. "Řemeslníky reprezentuje keramička Katka Vlková z Bolatic. Novými jedlými produkty jsou křepelčí vajíčka z farmy Křepelky Majo z Bolatic, produktová řada Masné výrobky přímo z farmy dodávané Farmou Střední dvůr, Slezské RAW dorty a jiné dezerty firmy Black Kale z Hněvošic a bylinné čaje Renáty Jahodové z Opavy," vyjmenovává seznam šťastlivců Petra Chroustová.

Hlavně zodpovědnost



Jednou z nových držitelek certifikátu je zmíněná Renáta Jahodová, která je například také organizátorkou opavského Festivalu oslavy bylin. "Získání značky pro mě znamená zodpovědnost. Není to jen ocenění mých čajů, ale vyplývá z toho to také to, že budu tuto značku moci propagovat i jinde v České republice při spolupráci s různými institucemi. Než jsme s komisí našli společnou řeč, chvíli to trvalo, avšak nakonec se to podařilo,“ říká s úsměvem Renáta Jahodová, která o certifikát usilovala poprvé.

Její čaje lze zakoupit na eshopu na eshop.jahodova.eu. "Zájemci si je však mohou přijít i osobně vyzvednout v mé provozně na náměstí Slezského odboje. Eshop jsem zřídila proto, že se snažím míchat čaje co nejčerstvější," dodává spokojená majitelka certifikátu.

Nic netrvá věčně

Pokud někdo jednou certifikát získá, neznamená to však, že má právo se jím chlubit napořád. Po nějaké době totiž musí před přísnou komisi zamířit znovu a svůj certifikát obhájit. "Uděluje se na dva roky, poté musí držitel požádat o jeho obnovu a celý proces se opakuje," konstatuje Petra Chroustová.

A jak se postupuje u nováčků? "Funguje u nás otevřená výzva. Zájemce o udělení značky může přihlášku doručit kdykoli. Na jaře nebo na podzim pak předstoupí před komisi, která žádost posoudí a na základě, leckdy bouřlivé diskuse, značku udělí nebo ne. Snažíme se, aby zákazník věděl, že výrobky, služby i zážitky si certifikát opravdu zaslouží," vysvětluje závěrem Petra Chroustová.

Kompletní aktuální seznam všech držitelů certifikátu lze najít na webu www.regionalni-znacky.cz.