V první řadě je třeba si uvědomit, k jaké práci a kde budete pilu používat. Pokud topíte dřevem celou sezónu, případně používáte pilu v lese či pravidelně na zahradě, vyplatí se sáhnout po pile benzinové.

Z hlediska výkonu a efektivity řezání nemá konkurenci. Jestliže potřebujete jen čas od času prořezat stromky na zahradě či připravit dřevo do krbu, pohodlně si vystačíte s pilou elektrickou. Ta najde uplatnění i při řezání v uzavřených či hůře odvětrávaných prostorách nebo na stavbě.

Elektrická pila je nenáročná na údržbu, stačí vám hlídat množství oleje a kontrolovat, aby byl řetěz správně ostrý. Bonusem je i snadné napínání a výměna řetězu bez použití nářadí. Oproti benzinové vás vyjde levněji, je lehká, tichá a snadno se startuje. Ušetříte si tak vyšší hluk a výfukové plyny, jen musíte šňůrou dosáhnout do zásuvky. U akumulátorové pily na baterii pak nepotřebujete ani zásuvku.

„Výkon elektrické pily vybírejte podle toho, jak často ji budete používat a na jaké řezání. Jestli s ní chcete primárně připravovat dřevo, volte pily s elektromotorem o příkonu 1 800, v lepším případě 2000 nebo dokonce 2400 W, co už je na elektrickou pilu velká síla. Naopak, na prořezávání stromků či občasné řezání klád menších průměrů vám postačí i pila o výkonu 1400 W,“ říká Martin Suchý z Mountfieldu.

Okružní pily pro přesné řezání

Jestliže jste domácí kutil a milujete práci se dřevem, nesmí okružní pila neboli cirkulárka ve vašem vybavení chybět. Uplatní se při složitějším řezání, kde je potřeba přesnost: při usazování nových dveří do zárubní, zpracování masivních prken nebo desek na podlahu či stavbu. Rychlé nařezání topiva na úhledné špalky je pro ni maličkost.

K TÉMATU

Zdroj: archivKvalitní sekera usnadní práci



Když máte dřevo nařezané na špalky, ať už pomocí řetězové či okružní pily, většinou tím práce nekončí. Zpravidla ho potřebujete ještě dál zpracovat, to znamená špalky naštípat na menší kusy.



Nejběžnějším způsobem je klasická sekera. Stačí vám štípací špalek, často budete potřebovat i štípací klíny a jdete na to. Výběr sekery by člověk neměl podcenit. Dnes už existují modely vyráběné v souladu s nejmodernějšími technologiemi. Topůrka jsou z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny, hlava z kované uhlíkové oceli potažená teflonem pro snadný průnik do dřeva. Práci vám kvalitní sekera rozhodně usnadní.

Štípačky: dřevo na zimu za jediné odpoledne

Když máte dřevo nařezané, ať už vlastním úsilím nebo koupené z pily, potřebujete ho k topení dál zpracovat. Můžete použít klasickou sekeru, štípací klíny, ale v tomto případě hromada naštípaných polen zrovna moc rychle nepřibývá. Nejlepším řešením je štípačka dřeva.

Horizontální stroje štípou dřevo ve vodorovné poloze. Jsou lehčí a méně výkonné než vertikální, zvládnou polena o průměru do 25 cm. Využití najdou zejména v domácnostech, které nemají kamna či kotel na dřevo jako hlavní zdroj tepla. Vertikální štípačky dělí dřevo shora dolů. Bývají těžší a výkonnější, zvládnou polena i klády o průměru do 40 cm. Hodí se pro časté použití. Příprava dříví na celou topnou sezónu vám tak zabere jediné odpoledne.