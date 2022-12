„Ryb je jako vždy dostatek,“ říká prodejce Zdeněk Nehudek, který největší nápor očekává ve čtvrtek 22. prosince a také v pátek 23. prosince.

Tradičně prodává ryby z Třeboňska. U kádí má k ruce další tři pracanty, nejinak tomu bude na konci týdne. Průběžně se mu tvoří fronty, čtyři pět lidí za sebou není výjimkou. I proto, že čím dál více lidí má zájem o doplňkové služby. „Kompletní servis, tedy usmrcení, vykuchání a stažení z kůže stojí šedesát korun,“ informuje prodejce.

Navzdory zvyšujícím se nákladům na živobytí nepozoruje, že by lidé brali ryby menší nebo jich pro ně chodilo méně, naopak ještě častěji využívají servis. „Není to věkem, že by se obměňovaly generace a mladým se s rybou nechtělo piplat, ale zkrátka je jiná doba, lidé už doma nechtějí špínu,“ říká Nehudek, který větší podíl prodaných ryb právě se službami kolem pozoruje i meziročně oproti loňsku.

Kapři se letos v Ostravě prodávají také na dalších tradičních místech, například u Alberta naproti úřadu práce v centru města nebo na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě.

