Společnost Heimstaden neeviduje v době už druhého nouzového stavu menší poptávku o nájemní byty. A byť se pochopitelně k podpisu na smlouvě nepodaří dotáhnout všechny schůzky, po bezmála tři čtvrtě roce jde o poměrně propracovaný systém.

„Lidé mají nyní více času a mohou se tak věnovat hledání bytu. Poptávek evidujeme stejně jako před covidem, ne-li víc,“ soudí vedoucí marketingu u Heimstaden Jana Palová.

Poptávek po bytech má nyní firma dokonce více než ve stejném období v loňském roce, na což mají vedle pohodlnějšího prohlížení vliv například i nabízené akce.

Zájemci o byt si mohou prohlédnout například předtočené záběry z vybraných bytů z pohodlí domova na webu. „Na vyžádání lze samozřejmě natočit záběry i z dalších bytů, makléř poté pošle zájemci emailem odkaz na video,“ komentuje současné praktiky Palová.

Klíče na kapotě

Jak ale podotýká David Kirschner, realitní makléř Heimstaden, většina lidí chce byt pochopitelně vidět naživo.

„Prohlídka probíhá buďto zcela bezkontaktně, kdy si domluvíme schůzku před bytem, já klientovi připravím klíče od bytu na kapotu auta, a když je vevnitř, můžeme si zavolat a dovysvětlit případné otázky. Poté klíče vrátí zpět a domluvíme se na dalším postupu,“ popisuje makléř.

Pokud má klient zájem o schůzku přímo v bytě, stačí dodržovat dnes všem dobře známá covidová pravidla.

Velká pomoc

„Zprvu to pro mě byla do jisté míry komplikace, ale na jaře jsme se vychytali mouchy a nyní je to pro mě nejen denní chleba, ale když se nad tím zamyslím, tak vlastně i velká pomoc. Klient se na základě videoprohlídky většinou zaměří na jeden či dva byty a nechodíme spolu po další pěti bytech, které z pohodlí domova vyškrtne ze seznamu,“ popisuje David Kirschner, jemuž se podle jeho slov daří pronajímat byty i pouze po zhlédnutí videoprohlídky, to se ale týká spíše klientů ze vzdálenějších měst mimo region.