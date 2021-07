Co všechno se změnilo od otevření továrny. Jste tam, kde jste chtěli být?

V.B.: Poztivní změna je, že už vyrábíme baterie. Náběh je postupný. Chci, aby všechno šlo co nejrychleji, ale to úskalí převodu technologie do průmyslové výroby nejde ze dne den. Vyrábíme, ale je před námi ještě hodně práce.

R.P.: Úskalí převedení primárního vynálezu na masovou výrobu je zdlouhavé. Zdoláváme několik oborů. Musíme zdolat problematiku nanotechnologií, to už jsme zvládli. Míříme nyní ke stovkám kilo denně, a až bude všechno jak má, tak budeme dělat dva tisíce tun ročně. Řešíme i vývoj konstrukčních strojů, které kompletují baterie. Všechny takové stroje jsme si navrhovali sami. Přímo v kompletaci máme sto strojů a sto počítačů, které musíme uřídit. Dalším oborem je formátování a nabíjení baterie, který musíme dovyvinout. To, co jsme zatím zvládli od otevření továrny, je neskutečné. Když jsem v roce 2013 vstoupil do projektu, byla baterka velká jak mince. Nyní řešíme výrobu baterie pro kamionovu dopravu.

Nedávno jste dokončili novou tenkostěnnou baterii, kterou budete vyrábět sériově. Jaké další typy baterií máte?

R.P.: Dnes vyrábíme baterie typu Robusta, které mají vysokou míru nehořlavosti a jsou velice bezpečné. Jsou to obrovské články. Díky tomu můžete stavět velké energetické celky. Můžete zálohovat celé továrny, nemocnice, elektrárny. A mohou to lidé využívat i doma jako úložiště a celý dům budou mít zálohovaný. Aktuálně připravujeme s velkým ostravským developerem jeden vzorový, který bude k vidění přímo v centru města v praxi i s nabíječkami. Zakázek na tento typ baterie máme na dva roky dopředu. Druhý produkt, který chystáme, je pro kamionovou dopravu. Všude, kde potřebujete mít lehkou váhu a rychlé nabíjení.

A kdy pojede Rallye Dakar kamion s vašimi bateriemi?

R.P.: Už ho fyzicky stavíme na hale, máme hotovou kostru. Vývoj závodních aut je složitý, máme výhodu, že jsme od Lopraisova týmu načerpali jejich dlouholeté zkušenosti. Takže jsme se dohodli na spolupráci a zároveň stavíme vlastní elektromotory. Když to půjde dobře, budeme mít kamion sestavený do konce tohoto roku a uděláme exhibici. Na nejbližším Dakaru bych chtěl, aby byl kamion už testovací, na tom příštím už závodní.

Pandemie ve velkém zasáhla i vaše odvětví. Dají se nějak zmírnit dopady?

R.P.: Logistika se v podstatě celá zhroutila. Jestli přijde další vlna covidu, tak se situace ještě zhorší. Proto to děláme tak, že pokud můžeme, snažíme se přesunout výrobu zpátky z Číny do Evropy a co nejvíce si udělat vlastní dodavatelský řetězec tady u nás. Ve střední Evropě.

Pořád trvá vaše ambice, že jednou budete vyrábět baterii lepší než má Tesla?

R.P.: Věřím, že naše nová baterie už je lepší. Ne v segmentu osobních vozidel, ale právě v kamionové dopravě. V kamionové dopravě máme mezi firmami obrovský ohlas. Kdyby ta linka dneska stála, byla by úplně vyprodaná.

V.B.: Tesle samozřejmě fandíme, ale pro ty segmenty, kam směřujeme, tam už máme lepší baterii. Ať už se bavíme o Tesle nebo o komkoliv jiném.

Celou továrnu byste chtěli mít hotovou do pěti let. To stále trvá?

R.P.: Celý pětiapůlmiliardový projekt plníme podle plánu. Vidíme další etapy růstu a nyní řešíme několik velkých investorů z tuzemska i ze zahraničí, kteří by investovali už řádově desítky miliard. Kapitál zvyšujeme, protože jedním ze směrů, kam se chceme posunout, je baterie založená na nové chemii, která by našla uplatnění i v letectví. Takže je reálné, že v budoucnu budou velká dopravní elektroletadla.

Plánujete zvyšování pracovních míst v regionu?

R.P.: Určitě, i teď se k nám mohou lidé hlásit. Chystáme další směnu. Nyní máme na třech halách 200 zaměstnanců.

V.B.: Výroba baterií je automatizovaná, ale když budeme pak skládat úložiště, tak tam náročnost na lidskou práci je vyšší a lidí bude potřeba A není to jen o manuální práci, ale vzniknou u nás i zajímavé pozice pro nadané lidi, kteří třeba teď pracují v zahraničí v rámci vědy a výzkumu.

R.P.: Příští rok budeme stavět pro NASA baterii na lunární vozítko, to je rozhodně zajímavá práce.