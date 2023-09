Novou halu s moderním zařízením otevřeli ve čtvrtek 7. září odpoledne v Kopřivnici zástupci společnosti Remoska, města Kopřivnice a ministerstva průmyslu a obchodu. Ve městě automobilů bude firma pokračovat ve výrobě pečící mísy, která je dlouhodobým fenoménem domácích i zahraničních kuchyní.

Otevření nové výrobní haly výrobce pečicích mís Remoska, 7. září 2023, Kopřivnice. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

V úvodu programu slavnostního otevření nové haly přizval Zdenek Sartoris, majitel Remosky, k mikrofonu Lady Milenu Grenfell-Baines, díky níž znají Angličané kouzlo remosky již dvaadvacet let.

„Tenkrát jsem šla se svou sestřenicí v létě po Praze a říkám ji: Co chceš k Vánocům? A ona řekla, že potřebuje novou remosku. Nevěděla jsem, co to je, ale koupila jsem jí to. Když jsem se vrátila do Anglie, přečetla jsem si, co to vlastně je, a viděla jsem telefonní číslo na Frenštát. Tak jsem tam zavolala. Ozval se nějaký pan Svoboda a já jsem se zeptala, proč se remoska neprodává v Anglii. Odpověděl, že tam nikoho nemají. Tak jsem mu řekla, že jim někoho najdu. A tak se tam začala remoska prodávat,“ povyprávěla krátký příběh Milena Grenfell-Baines.

Zdenek Sartoris poté poděkoval všem, kteří měli na výstavbě nové haly nějaký podíl a přiblížil svou cestu ke společnosti Remoska. Začala telefonátem jeho kamaráda, který se ho zeptal, zda nechce Remosku koupit. Po osmi měsících přemýšlení a anylýz se rozhodl stát majitelem podniku. „Od té doby jsme udělali několik změn, změnili jsme výrobní procesy, snažili jsme se zdokonalit výrobu, ale stále mě to neuspokojovalo,“ uvedl Zdenek Sartoris a přiznal, že původně uvažoval o krátkodobé investici s tím, že Remosku tak za pět let prodá. „Později jsem zjistil, že mnoho lidí remosku zná nebo ji užívá a můj vztah z obchodního záměru přešel do osobní roviny. Stalo se to mou srdeční záležitostí,“ pokračoval Zdenek Sartoris.

Majitel postupně s kolegy došel k rozhodnutí, že pokud chtějí mít konkurenceschopnou firmu, musí učinit velkou investici – tou je právě nová výrobní hala a přesídlení z Frenštátu pod Radhoštěm do Kopřivnice.

Starosta Kopřivnice Adam Hanus připomněl, že byl u jednání, kdy společnost Remoska přišla se záměrem vybudovat novou halu v kopřivnickém průmyslovém parku. „My jsme přivítali skutečnost, že v průmyslovém parku bude něco jiného než automotive,“ poznamenal Adam Hanus.

Stavba haly o ploše 4700 metrů čtverečních v Průmyslovém parku Kopřivnice trvala rok, doladění technologie dalších osm měsíců. Celková investice byla okolo 300 milionů korun, téměř 65 milionů korun tvořila dotace z evropských fondů.

Zdeněk Sartoris upřesnil, že v současné době má společnost okolo 45 zaměstnanců a počítá s navýšením na 60 až 80 pracovníků. „Pro letošní rok máme plán devadesát tisíc kusů, poté, co budeme designovat nové remosky, chtěli bychom se dostat na sto tisíc kusů ročně,“ řekl Zdenek Sartoris. Zmínil se také o chystané spolupráci s italskou firmou Pinifarina, která by měla navrhnout nový design remosky. „Máme tři řady remosek a každou řadu chceme udělat novou. Bude vypadat jinak, bude hezčí, jde nám hlavně o design, protože technicky si s tím umíme poradit. To vyřeší naši konstruktéři. Princip ale bude pořád stejný. Víko, které se položí na hrnec a jeho prostřednictvím pečeme, vaříme a podobně. Chceme, aby produkty byly moderní a trendové,“ doplnil Zdenek Sartoris s tím, že v současnosti jde na domácí trh asi 60 procent výrobků.

Majitel společnosti také přiznal, že doma má asi pět remosek, ve kterých také sám občas připravuje jídlo. „Zkuste si dát kuře nebo cokoliv jiného z remosky a z trouby. Pak teprve oceníte tu chuť, konsistenci a nutriční hodnoty, které zůstávají zachované,“ uzavřel Zdenek Sartoris.

Remoska je nyní ve zkušebním provozu, zaměstnanci se učí pracovat s novým vybavením. Na výrobu by měla najet začátkem příštího roku. Remosku v novém designu by firma chtěla představit na světovém veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2025.