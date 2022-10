Pasoucí se ovce na protější louce, romantické západy slunce, v zimě menší kopec upravený tak, aby na něm děti mohly sáňkovat a bobovat. To všechno patří k restauraci a pivovaru Kohutka, který se nachází na úbočí Prašivé ve Vyšních Lhotách.

„Můžeme říct, že jsme rodinným podnikem. Manželka dělá často v kuchyni a stará se také o papírování, se kterým je spousta práce. Bratr Tomáš má na starosti provoz restaurace, syn Ondřej je sládek, takže vaří pivo. Já se věnuju hlavně řemeslnickým pracím. Restauraci provozujeme už dvacet let, přičemž všechno už prošlo nějakou obměnou. Nic tady není původní,“ uvedl Rostislav Březina.

„Letos v lednu jsme umořili poslední splátku hypotéky, takže jsme se pustili také do rekonstrukce vrchní části tohoto objektu. Chceme celý barák maximálně otevřít a zpřístupnit lidem,“ nastínil Březina s tím, že na Kohutce hodlá zřídit pivařství. „Tento název mě napadl podle vinařství. Moje představa je taková, že lidé budou moct degustovat, ochutnávat několik druhů piva, a to, které jim bude chutnat nejvíce, si dají tady nebo si ho koupí domů,“ přiblížil svůj záměr. „Nabídneme tak hostům i něco jiného, než jen obyčejnou hospodu. Budou mít důvod se tady zdržet o něco déle. Máme už připravený i krátký film, který názorně přibližuje, jak se vaří pivo. Od úplného začátku až do konce,“ pokračoval.

Kohutka má za sebou také zajímavou historii. Před současnými majiteli ji provozovala paní Kohútová, po které se také jmenuje, a sice už od roku 1918. Posledních dvacet let ji provozuje Rostislav Březina se svou rodinou.

„Musím přiznat, že začátky byly velmi těžké. Hrozně dlouho trvalo, než k nám začali chodit první hosté. Bylo to až depresivní. Naštěstí jsme tuto dobu přečkali. Dnes nás těší, kolik lidí nás má v oblibě,“ řekl Březina.

S Kohutkou je spojeno také jméno dnes už zesnulého zpěváka a držitele tří Andělů Davida Stypky. Ten si tady našel partnerku a dva roky na Kohutce také žil. Měl tady i zkušebnu a hrával v jedné formaci s Tomášem Březinou. Vůbec prvním kuchařem na Kohutce byl Ivo Pokluda, který v současnosti vaří na plachetnici La Grace. Při otevření podával tvarůžky pojmenované po svých psech. Tenkrát na Kohutce také bydlel. Přivezl si sem nábytek i hudební nástroje.

„V současnosti tráví hodně času v kuchyni manželka. Hosté ji jídlo často chválí. Máme výborné halušky s brynzou, ale také žebra či kolena. Vzhledem k tomu, že si sami vaříme pivo, neustále máme na čepu šest druhů. A o všechny je zájem. Nikdy to není tak, že by se některé z nich neprodávalo,“ podotkl Březina. „Díky tomu, že nabízíme tolik druhů piv, tak k nám jezdí i sběratelé etiket. A někteří tady nechají i pět tisíc korun za etikety, protože máme okolo padesáti druhů piv i s jejich etiketami,“ dodal.

Na rozdíl od některých jiných restaurací či hospod je Kohutka otevřená všechny dny v roce. „Budeme mít zavřeno jen na Nový rok, jinak jsme tady pro hosty neustále dnes a denně. Je to služba lidem. Ostatně provozování takového podniku už se stalo nedílnou součástí našich životů. Jen těžko si dovedu představit, že by to bylo nějak jinak,“ uzavřel Březina.

Kohutka není jenom hospodou. Pořádá mnoho akcí po celý rok

Restaurace a pivovar Kohutka ve Vyšních Lhotách není pouze hospoda, ve které je každý den stejný. V průběhu roku se tady koná řada různých akcí. Jednou z nejzajímavějších o letošních prázdninách bylo pozorování Perseid, které si nenechalo ujít přibližně tři sta návštěvníků.

Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku ve spolupráci s restaurací a pivovarem Kohutka letos uspořádali již 3. ročník příjemné pozorovací akce, která se koná vždy k maximu meteorického roje Perseidy. „Letos jsme věděli, že pozorovací podmínky nebudou ideální a pozorování bude rušit svým svitem měsíc, který byl téměř v úplňku. Proto jsme letos udělali více dalších aktivit,“ uvedl Jaroslav Filip z Muzea meteoritů ve Frýdku-Místku.

Namátkou přivezlo Muzeum meteoritů více než 14 kilogramů vážící kamenný meteorit z Afriky, který si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale také potěžkat a osahat.

„Pro děti také dopadly na místní louku dva kousky meteoritu, které si mohly najít (jeden se našel). Nadšení při hledání bylo obrovské,“ popsal Filip. Hlavním lákadlem ale bylo mobilní klimatizované planetárium, kde pořadatelé promítali několik programů pro děti i dospělé. Akcí provázel nadšený astronom Jan Kondziolka, který nejdříve ukázal sluneční skvrny, posléze provázel hlavní přednáškou o meteoritech, jejich hledání a mnoho dalších informací, aby se spolu s návštěvníky po setmění uvelebili na lehátka na louce a pozorovali nejjasnější meteory z tohoto meteorického roje.

Kohutka je pak velice oblíbená mezi hudebníky a muzikanty. Svého času se tady konaly afterparty benefičního festivalu Sweetsen fest, který patří mezi nejvýznamnější kulturní akce ve Frýdku-Místku. „Nedávno jsme tady pořádali country festival či mandolín party. Představil se u nás také Kapitán Demo, pro kterého jsme zajišťovali catering, protože chtěl vyloženě bezmasá jídla. Jsou to všechno moc pěkné a příjemné akce, kdy muzikanti sedí venku a vyhrávají. Pořádali jsme i bluesové koncerty. Jezdila k nám i kapela Buty. Snažíme se takto oslovit co největší skupinu lidí, protože každému se líbí něco jiného a my tady chceme být pro každého,“ vysvětlil Rostislav Březina, který se svou rodinou provozuje restauraci a pivovar Kohutka.

V zimě se pak Kohutka s trochou nadsázky mění v menší lyžařský areál. „Vždycky pořádně ušlapeme zdejší kopec, aby to na něm správně a dobře jezdilo. Děti se pak mohou vydovádět do sytosti. Pořádáme tak lyžování, sáňkování pro malé návštěvníky. Jednou jsme tady měli dokonce závody na snowboardech. Bylo to zase něco úplně jiného, ale vynikající zpestření,“ poznamenal Březina.

Na jaře pak na Kohutce pravidelně pálí čarodějnice a stavějí májku. „Chceme, aby lidé u nás zažili něco navíc a neseděli jenom u piva. Budeme v tomto trendu pokračovat i nadále,“ uzavřel Březina.