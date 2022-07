„Máme k dispozici devět vymazlených pokojů. Jsme malý hotel s přátelskou atmosférou. Snažíme se o individuální přístup k našim hostům. Není to tady jako u velkých hotelových komplexů, kde hosty nikdo nezná. Každému z nich se snažíme hodně věnovat,“ uvedl Vlastimil Vícha, spolumajitel hotelu a restaurace Maralák, který vlastní spolu s Martinem Kotríkem.

„Jezdí k nám lidé ze všech koutů naší země, z Prahy, jižní Moravy, ale i z nedaleké Ostravy. Většinou se jedná o rodiny s dětmi nebo páry, které chtějí strávit aktivní dovolenou v nádherném prostředí Beskyd. Zůstávají u nás průměrně na tři noci. Zdejší okolí vybízí k turistice či výletům na kole. Hosté oceňují především krásnou okolní přírodu, ale také naši gastronomii,“ popsal Vícha s tím, že služeb kavárny a restaurace pak využívají také chataři, chalupáři a lidé z okolí, kteří se vydají do Beskyd na jednodenní nebo půldenní výlet.

V hotelu na Maraláku pak má své zastoupení také jóga. „Lekce vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři. Nabídka je široká a cvičit s námi může opravdu každý – nabízíme lekce pro začátečníky i pokročilé, lekce sportovní, dovednostní, lekce vinyasa jógy a samozřejmě i lekce pro děti. Jsme specialisté na cvičení v teple podle původní hatha jógy. Na lekce chodí nejen ubytovaní hosté, ale také lidé z okolí. Z Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí nebo Kopřivnice. Lekce jógy si našly svou klientelu,“ poznamenal Vícha.

Jógové pobyty

„Pořádáme také jógové pobyty. V tomto směru jsme velice aktivní. K józe pak máme doladěnou také stravu, která je tady vyvážená. Dokážeme uspokojit také vegetariány. Celkově se tady zaměřujeme na zdravější životní styl,“ podotkl.

Na Maraláku jsou pak schopní připravit také svatební hostinu. A to se vším všudy. „Dneska už je pryč doba, kdy se lidé oddávají výhradně a jen v obřadních síních. Stále více lidí hledá pro svůj výjimečný den místo, které v nich bude evokovat klid, pohodu a které bude nevšední. Chtějí zkrátka takový den prožít jinak a jdou za zážitky. Svatební obřad na zahradě před hotelem je dnes samozřejmostí. Novomanželé i svatební hosté tak mají všechno na jednom místě, nemusí řešit žádné přesouvání se z jednoho místa do druhého. Je to tak i velmi praktické. Navíc svatba ve zdejším prostředí Beskyd je vždycky nádherná,“ zdůraznil Vícha.

Restaurace Maralák je dlouhodobě vyhlášená především díky domácím bramborovým plackám, které tady připravují podle původní receptury. Mnoho hostů tak nejezdí do této části Beskyd za turistikou, ale spíše za gastronomickým zážitkem.

Bramborák speciál s čerstvou zeleninou a grilovaným masem, strouhaným sýrem a ďábelskou omáčkou. Frenštátské škračky představující vepřová játra na cibulce s vejcem na bramboráku. Ale také Ondráš, což je zapečené vepřové maso uvnitř bramboráku. Tak vypadají nejoblíbenější bramborové placky, které nabízí restaurace Maralák svým hostům nepřetržitě už dvacet let.

„Lidé si zvykli jezdit k nám hlavně na bramboráky. O víkendech míváme v čase obědů polovinu stolů rezervovanou dopředu. Druhou polovinu necháváme k dispozici pro ty, kteří jdou zrovna kolem a mají chuť a čas se u nás zastavit,“ uvedl Martin Kotrík, který vlastní restauraci Maralák a sousední kavárnu a hotel spolu s Vlastimilem Víchou.

„Někteří možná přijíždějí s vidinou, že spojí oběd u nás s turistikou. Ovšem často je placky natolik zasytí, že se po obědě projdou jen kousek kolem restaurace a jedou zase zpátky. Naše placky jsou skutečně vynikající,“ pokračoval Kotrík. Na Maraláku připravují bramboráky podle receptů původní majitelky, která zdejší místo proslavila tímto pokrmem už před více než dvaceti lety.

„Jedná se o domácí bramboráky se vším všudy. Sami si strouháme brambory. Příprava všech bramboráků je pod pečlivým dohledem. Technologický proces bramboráku je daný. Má přesný postup, kdy jej nejprve vytvarujeme na pánvi v menším množství tuku, pak se postupně tuk přilévá, až je bramborák úplně pod olejem. Nakonec se tuk slévá a vypéká tak, aby byl bramborák co nejméně mastný,“ přiblížil Kotrík s tím, že přípravu bramboráku nelze nijak uspěchat.

„Vyžaduje to svůj čas. Kuchař si nemůže bramborák předpřipravit. Každý placek je originál. Usmažený přesně tak, jak se objedná,“ popsal a dodal, že variabilita bramboráků na Maraláku je obrovská. „Nabízíme patnáct druhů s různými přílohami, s masem, bez masa, zapečené, nezapečené. Umíme a připravujeme také bezlepkové bramboráky. Neumíme ale placky bez tuku. Ten k nim jednoduše patří. V nabídce pak máme i bramborák na sladko s ostružinami a zakysanou smetanou. Připravuje se ze stejného bramborového těsta, které je bez česneku a koření,“ vylíčil Kotrík.

Bramborové placky jsou na Maraláku natolik oblíbené, že tvoří polovinu pokrmů, které si tady hosté objednají. „Sice nesplňují trendy zdravého stravování, ovšem na Maraláku vždycky byly, jsou a doufáme, že tomu tak bude i nadále,“ řekl Kotrík.

Naučit se připravit správný bramborový placek pak není nic jednoduchého. „Když vezmeme nového kuchaře, trvá i dva měsíce, než se naučí placky správně připravovat. Musí to dostat do ruky. O víkendech jich totiž udělá i několik stovek. Je to určitý proces, který je třeba dostat pod kůži. Hodně pak záleží i na takových detailech, jak jsou brambory nastrouhané, jestli jsou to rané brambory nebo ty podzimní, jak přesně je odměřeno koření, na jak silném plamenu a na jaké pánvi se smaží. Je to hodně specifický proces,“ podotkl Kotrík. „Správný bramborák musí být křupavý, propečený a neměl by plavat na talíři v tuku,“ uzavřel.