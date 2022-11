„V září jsme kupříkladu připravovali volební guláše při příležitosti konání komunálních voleb. Ve středu 28. září jsme pak nabízeli Svatováclavskou kachnu, kdy jsme se snažili nenabízet jen klasickou kachnu se zelím, ale také něco nového z moderní gastronomie. Nejvíce šlo konfitované kachní prso se švestkovou omáčkou,“ uvedl Štěpán Němec, který spolu se svou ženou provozuje restauraci Nautilus.

„V měsíci říjnu připravujeme zvěřinový víkend a našimi hosty velice oblíbenou Svatomartinskou husu. Ostatně část našich návštěvníků k nám jezdí právě na měsíční akce, kdy si v nabídce na daný měsíc vždycky vyberou něco, co chtějí ochutnat,“ přiblížil Němec s tím, že tito hosté jezdívají do Nautilusu zpravidla o víkendech.

„Tak už to u nás chodí. Je to dáno i tím, kde se nacházíme. Nejsme ve velkém městě nebo v blízkosti nějakého většího podniku, takže přes týden k nám příliš lidé nejezdí. O víkendech je to přesně naopak. Tento trend nezměníme,“ poznamenal.

A která jídla patří v Nautilusu k těm nejoblíbenějším? „Pirátská jehla složená od hovězí svíčkové, přes vepřovou panenku až po vepřová játra. Je to jeden z hitů. Tímto jídlem jsme vyhlášení. Hodně oblíbený je také jelení guláš s lesními hříbky a naším karlovarským knedlíkem,“ přiblížil Němec.

Součástí restaurace Nautilus je také salonek umožňující pořádání různých společenských akcí, jakými jsou oslavy narozenin, ale také větší svatby. „Když to řeknu trochu nadneseně, tak některé rodiny tady slaví veškeré významné události. Od narozenin dětí až po jejich svatby. U těch jsme pak schopní připravit klasické tabule, ale také kulaté stoly, které jsou v poslední době v čím dál větší oblibě,“ popsal Němec.

„V nynější době se nám velice rozjel catering. Letos jsme dělali už tři svatby úplně mimo provozovnu, kdy jsme nabídli kompletní servis i s obsluhou.“

Provozovatel krmelínské restaurace Nautilus se pak v dnešní době musí vypořádat především s neustále narůstajícími cenami energií. „To je hodně problematické, protože často musíme měnit také ceny jídel. Zdražují se totiž nejen suroviny, ale také jejich doprava. Rostou mzdy zaměstnanců. To všechno musíme zohlednit při nacenění menu. Navíc jsme u nás závislí pouze na elektřině,“ uzavřel Němec.

Krmelínská restaurace Nautilus funguje nepřetržitě pětadvacet let. Po celou dobu svého fungování se drží klasické gastronomie, ovšem neustále také reaguje na moderní trendy.

Covidovou krizi přežili i díky státním podporám. Nyní se musí vypořádat s neustálým navyšováním cen energií a s nimi souvisejícími zvýšenými náklady na pořizování potravin, jejich přepravou i růstem mezd zaměstnanců. Restaurace Nautilus nacházející se v centru Krmelína však zatím přečkala všechna těžká období. Štěpán Němec ji spolu se svou manželkou nepřetržitě provozuje už pětadvacet let.

„Prozatím jsme přežili všechno, takže můžeme říct, že určitá stabilita tady je. Na druhou stranu člověk nikdy nemůže dopředu říct, jak všechno dopadne v nejbližší době. V současnosti to pak platí dvojnásob,“ uvedl provozovatel restaurace Nautilus Štěpán Němec, který upozornil na to, že vývoj v gastronomii se za pětadvacet let diametrálně změnil.

„Držíme se klasické gastronomie, do které ale vkládáme nové a moderní prvky. Dneska už zákazníci nehledí tolik na kvantitu, ale jde jim především o kvalitu a v neposlední řadě o vzhled jídla na talíři. Většina lidí si chce vychutnat chutě určitých protikladů daného jídla. Méně je takových, kterým jde o to, aby dostali co největší kopu jídla. Byť i takoví stále jsou,“ připustil Němec.

Provozovatel restaurace Nautilus přiznal, že v určitých ohledech se musí podřizovat a přizpůsobovat klientele podle toho, co vyžaduje.

„Neplatí to pouze o jídlech, ale také o nápojích. V současnosti tak máme v nabídce také burčák, který by lidé nejspíše v restauracích moc nečekali. Můžeme tak říct, že nejen jídelní, ale i nápojový lístek přizpůsobujeme danému období,“ poznamenal Němec.

Ve svých začátcích se restaurace snažila dostát svému názvu Nautilus tím, že nabízela také ryby, chobotnice či kalamáry. Ovšem nakonec od tohoto směru upustila.

„Čas ukázal, že taková jídla lidé nevyžadovali, nechtěli. Nedělalo nám problém se jim přizpůsobit. Kdysi jsme dělali také domácí zabíjačky, o které byl zkraje veliký zájem. Bylo to něco nezvyklého. Lidé se mohli podívat na porážku vepříka. Dneska už ale na jitrnice a jelito nejsou zvědaví. Navíc to zakázala hygiena,“ řekl Němec.

Spoustu let pak v Krmelíně funguje určitá nevšednost, která neodmyslitelně patří k životu ve zdejší obci, a sice Štědrodenní vařonka. „Na Štědrý den se tady setkávají starousedlíci s nově přistěhovanými, mezi kterými je vidět vřelé přátelství. V minulosti se stávalo, že se někteří opili více, než by se hodilo. V posledních letech to ale neplatí. Je to hlavně o tom, že se lidé chtějí setkat, popřát si všechno dobré. Není to tak o jídle ani pití jako o setkání lidí všeho věku. Nechybí tak ani děti v kočárcích, lidé v produktivním věku, ale i místní senioři,“ popsal Němec a dodal, že se jedná o spontánní akci, která nemá žádného oficiálního pořadatele. „Místní už jsou jednoduše zvyklí se takto potkávat na Štědrý den.“