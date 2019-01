Odry - Vývojové středisko stavebních profilů se jmenuje provoz, který ve čtvrtek 14. června oficiálně spustila do provozu oderská společnost Mateiciuc. O novém provozu i o firmě samotné hovoří Roman Buryjan, předseda představenstva společnosti Mateiciuc.

Roman Buryjan, předseda představenstva společnosti Mateiciuc. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Co si lze představit pod pojmem stavební profily?

Stavební profily jsou plastové profily, které se používají ve stavebnictví. Například kolem obkladaček, kolem oken, v zateplovacím systému, tam je mnoho plastových prvků. Používají se také například kolem koberců, ale profilem je i třeba samotná trubka, chránička, jaké se používají ve stavebnictví asi nejčastěji.

Vývojové středisko. Je ještě co vyvíjet?

Pořád jsou různé nové materiály, nové technologie. Jde třeba o produktivnější technologii, protože linka v tomto provozu bude vyrábět trubky až do rychlosti více než čtyřicet metrů za minutu, což je z hlediska technologie poměrně rychlé. Může jít o materiály, které jsou o něco lehčí, levnější a podobně.

Kolik firma Mateiciuc zaměstnává lidí?

V současné době zaměstnáváme něco přes osmdesát lidí na stálý pracovní poměr, a pak máme několik dodavatelů, kteří dělají na IČO. V našem areálu jsou různé malinké firmičky, které nám zajišťují některé služby spojené s hlídáním a pomocné výroby, jako je třeba výroba palet a podobně.

Kam směřuje výroba firmy? Děláte i pro zahraničí?

Před sedmi, osmi lety byl export v podstatě nulový. V současné době máme více zboží na export než na náš trh. Evropa je malá, většina jde do zemí v rámci Evropské unie. Mimo Evropskou unii se nám nedaří, jak bychom chtěli. Každým rokem se snažíme ten export o několik procent zvýšit, abychom výkyvy ekonomiky u nás a v Německu byli schopni nějak pokrýt. Letos by to mělo být kolem šedesáti procent.

Má se ještě firma kam rozvíjet?

Daří se nám navyšovat tržby. Před sedmi lety jsme měli asi sedmdesát milionů korun, dnes je to asi dvě sta třicet milionů. Takže nějakým způsobem se pořád snažíme o rozvoj firmy i trhu.

Všiml jsem si, že ve firmě panují vztahy, které jsou jako by přátelské, snad až jako v rodinném podniku. Je to tak?

Snažíme se držet toho, že to, co tady bylo dobré od založení firmy bratry Mateiciucovými, chceme posílit, a to, co bylo špatné, chceme utlumit. Chceme, aby vztahy ve firmě byly co nejlepší, ale samozřejmě korektní, aby každý ctil a podílel se na budování dobrých vztahů. Samozřejmě, že pokud to někdo nechce respektovat, může to být důvodem k tomu, že se s ním rozloučíme.