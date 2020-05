Potvrzuje se tak očekávání odborníků, že lidé si i přes složitou ekonomickou situaci nebudou odpírat letní dovolené a že budou preferovat destinace nabízející odpočinek a aktivity v přírodě.

Právě karlovické hotely s celkovou kapacitou 350 lůžek se nachází v horských Beskydech u hranice se Slovenskem v oblasti, která vyniká množstvím turistických a cyklistických tras, ale také kvalitními wellness službami, gastronomií pod širým nebem a další nabídkou aktivit nejen pro rodiny, ale i pro páry.

„Rostoucí zájem o pobyty se ještě výrazně zvýšil zvláště poté, co vláda v minulém týdnu rozhodla o rychlejším uvolňování omezujících nařízení. Za posledních pět dnů jsme díky tomu přijali tolik nových rezervací, co za celé předchozí tři týdny. Lidé chtějí mít jistotu, že se na ně dostane,“ říká provozní ředitelka Resortu Valachy Zuzana Vašutová.

Zajímavostí také je, že hosté volí výrazně delší pobyty.

„Zatímco v minulých letech zvláště v našich luxusnějších hotelech Lanterna a Horal preferovali pobyty na 3 a 4 noci, nyní přibývá těch na 7 nocí. Věříme, že v létě budeme mít plno. Rodinných pokojů už máme skutečně málo,“ dodává Zuzana Vašutová.

Resort Valachy se při přípravě pobytových balíčků přizpůsobil nové situaci a doplnil je o řadu aktivit převážně pod širým nebem.

„Předpokládali jsme, že o ně bude zvýšený zájem, a skutečně se setkáváme s příznivou reakcí rezervujících hostů, kteří oceňují pestrost a charakter služeb. Mají u nás v rámci pobytu mimo jiné půjčení holí na nordic walking, piknik, zábavnou výuku golfu pro rodiny a začátečníky nebo jógu. Vracíme se také k tradici táboráků s kytarou, budeme je pořádat dvakrát týdně a to i s večerní procházkou pro děti po nové stezce valašských strašidýlek chystáme hudební podvečery na terase hotelu Horal a venkovní grilování, pro děti animační programy a venkovní hřiště včetně nové zóny u Bistra Razula, budeme pořádat kurzy pečení frgálů, samozřejmostí bude i volný vstup do relaxačního centra Wellness Horal. Celkově jsme nucenou odstávku hotelů využili i k dalším činnostem a zapracovali nejen na generální údržbě, ale i zvelebení interiérů a okolí hotelů, takže věříme, že hostům v létě nabídneme opravdu příjemný odpočinek a vyžití,“ uzavírá Zuzana Vašutová.

10 tipů jak si užít pobyt ve Velkých Karlovicích



1. Resort Valachy Velké Karlovice tvoří hotely Spa hotel Lanterna, Wellness Horal, Galik a Pod Javorem a stojí v CHKO Beskydy, v údolí Léskové – jen pár kilometrů od hranice se Slovenskem. Spa hotel Lanterna je určen těm, kdo hledají relaxaci v podobě wellness světa špičkové úrovně, a jeho zážitková restaurace Vyhlídka uspokojí každého gurmeta. Wellness hotel Horal nabízí koupání v termálních bazénech a mnoho wellness rituálů. Hotel Galik a Pod Javorem ocení nenároční cestovatelé, sportovci či rodiny vyhledávající dobrou domácí kuchyni. Tip: Resort Valachy umožňuje zdarma stornování letní dovolené až do 15. 6.



2. Ráj pro cyklisty: Oblast kolem Velkých Karlovic vyniká neporušenou přírodou a je doslova protkána trasami pro turisty a cyklisty, s řadou dechberoucích výhledů. Celé údolí navíc protíná pohodová cyklostezka Bečva.



3. Procházky pohádkovou krajinou: Velké množství turistických stezek vede neporušenou přírodou Beskyd s dřevěnými chaloupkami, čistými lesy a stády ovcí na úbočích hor. Milovníci tajuplných příběhů se mohou vydat ke karlovickému Jezeru nebo na horu Soláň s originální naučnou stezkou lemovanou dřevěnými sochami. Pro rodiny s dětmi je připravena kolem hotelu Horal 2,5 km dlouhá Kulíškova naučná stezka přibližující dětem zvířata žijící v Beskydech. Unikátní je i Fotostezka s tipy na focení hezkých míst v krajině.



4. Vzhůru na rozhledny: Ty tady mají hned tři a jedním z nejhezčích cílů v okolí je rozhledna Miloňová, která se tyčí jen dva kilometry nad hotelem Lanterna.



5. S dětmi za zábavou: Na Kulíškově naučné stezce se děti dozví zajímavosti z přírody, cestou mohou nakrmit ovečky, zabaví se na venkovních hřištích a starší děti nadchne turistická trasa Hledej poklad na Razule, vytvořená na principu geocachingu.



6. Golf pro každého: Na Golfovém hřišti Horal si dopřejete procházku s průvodcem, který vám vysvětlí základy hry, zkusíte si základní údery i hru na jamkách.



7. Zacvičte si jógu: Jógu s lektorem si můžete zacvičit u hotelu Horal, při dobrém počasí přímo na louce pod širým nebem.



8. Tenis, segwaye i elektrokola: U Horalu mohou sportovně založení cestovatelé využít také tenisový kurt nebo půjčovnu segwayů a elektrokol.



9. Hole s sebou: Ale půjčí vám je zdarma také u hotelu Horal a vy se s nimi můžete vydat na některou z několika značených nordic walking okruhů v délce od 7 do 12 kilometrů.



10. Valašské moře: Za odpočinkem i zábavou vyrazte do L-Spa v hotelu Lanterna či do relaxačního centra Wellness Horal. Nabízí tři termální bazény se slanou vodou vyhřívanou až na 36 °C, relaxaci v saunovém světě, vyhlášené exotické masáže, saunovací rituály a velké slunečné louky s lehátky k odpočinku.