Deník po téměř půl roce opět zjišťoval, kolik stojí plzeňské pivo v podnicích napříč republikou. V Ostravě zdražili někde oproti podzimu i o čtyři koruny, jinde cenu drží. Zajímavé je srovnání podniků s nejnižší a nejvyšší cenou, která je i přes dílčí změny v cenách stále 19 korun.

Pivo Pilsner Urquell. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

O největší zdražení oproti větší části podzimu se postarali v oblíbené „puorce“. Cena za půl litru tam vzrostla o čtyři koruny, přesto tam plzeňské pivo nestojí v Ostravě nejvíc. „Od listopadu jsme zdražili z 54 na stávajících 58 korun, takto to nyní budeme nechávat, zdražování není v plánu. Lidé to akceptovali, neremcali a nám to pomohlo pokrýt výdaje,“ popsal lidsky stav věcí provozní Martin Košťál.

V nedaleké restauraci U Rady v centru Ostravy dnes prodávají plzeň za 55 korun, tedy stejně jako na podzim. Nezdražovali ani v plzeňské tankovně Viktorce v Porubě, tam zachovali o něco vyšší cenu 59 korun. V nápojovém lístku tak spíš než cena zaujme údaj 0,47 litru, místo tradičnějšího 0,5 litru. „Točíme na hladinku, je to ochrana pro nás i zákazníka, pokud by někdo hlídal množství bez pěny,“ poznamenala servírka Šárka s tím, že Viktorka se takto jistí už pět let.

Nejmíň vs. nejvíc

Zajímavé je opět srovnání nejlevnějšího a nejdražšího plzeňského piva v Ostravě. Ani v jednom případě však v případě podniku nejde o „pajzl“ či naopak velký luxus. Primát za nejlevnější, přitom kvalitní plzeňské pivo v Ostravě, si nadále drží vychvalovaná Šnytárna sídlící už nějaký čas na Sokolské třídě v centru města. Know-how pro suverénně nejnižší cenu piva si Miroslav Hudeček nechává pro sebe, komentuje to jen tak, že receptem je tvrdá práce a dennodenní odříkání. Na podzim měl plzeň za 44 korun, nyní zdražil na 46 korun, přesto nemá konkurenci.

Čepovaná plzeň za dva roky zdražila o deset korun. Rozdíly v krajích jsou značné

Ze srovnatelných podniků mají nejdražší plzeň nadále v Radegastovně na náměstí, kde to vysvětlovali její okrajovostí a nižšími obratovými slevami oproti těm podnikům, kde plzeň teče proudem.

Zvažovali, že pivo zlevní

„Zdražovat nebudeme, naopak jsme uvažovali, jestli pivo nezlevníme, protože spotřeba radegastu i plzně nadále stoupá. Plzeň je u nás ale stále okrajová, přijde deset chlapů, dva si dají plzeň, ostatní radegast,“ popsal poměry z Masarykova náměstí majitel a provozovatel Radegastovny Jiří Zajíček.

Osmatřicítka. Nejsilnější pivo vaří v pivovaru v Šenově

Cenu nakonec podnik nesnížil. „Energie nám spadly, platíme dnes spotové ceny. Už to není 208 tisíc korun jako na podzim, ale ani těch 35 tisíc z loňského ledna. Jsme asi na 130 tisících za energie. Podražily však jiné vstupy, dvojnásobně dnes stojí například mýdla na toalety,“ vysvětlil majitel, který je připraven cenu zachovat v případě, že pivovar výhledově zdraží o korunu, nanejvýš dvě, v jiném případě bude muset zdražit i Radegastovna.

Srovnání s restaurací

A jak by si nejlevnější plzeňské pivo v Ostravě vedlo v porovnání s tím úplně nejdražším? Zapojíme-li podniky mimo kategorii pivnice, dostaneme rozdíl v ceně piva dokonce 19 korun, navíc v menším objemu. Tady je však třeba počítat s tím, že pro tyto restaurace to jednak není zdaleka klíčový sortiment.

Nejdražší a nejlevnější pivo Radegast ve Frýdku-Místku? Rozdíl 15 korun

Například Pizza Coloseum na Masarykově náměstí, jakýsi přechodový podnik mezi hospodami na úrovni a luxusními restauracemi, prodává Pilsner Urquell za 65 korun, a to jen v objemu 0,4 litru. „Chodí k nám sedmdesát procent žen, pivo je u nás naprosto okrajový sortiment, proto se nelze spotřebou ani cenami srovnávat s hospodami, půllitrové krýgly ani nemáme,“ řekl provozovatel Pizza Coloseum Lukáš Chlebovský.

K TÉMATU

Jaký je vývoj ceny plzeňského piva v ostravských podnicích?

Restaurace U Rady, Moravská Ostrava – nyní: 55 Kč (podzim 2022: 55 Kč (plus 0 Kč), jaro 2022: 51 Kč (plus 4 Kč), podzim 2021: 48 Kč (plus 7 Kč))



Restaurace Slezska P.U.O.R., Moravská Ostrava – nyní: 58 Kč (podzim 2022: 54 Kč (plus 4 Kč), jaro 2022: 54 Kč (plus 4 Kč), podzim 2021: 49 Kč (plus 9 Kč))



Plzeňská tankovna Viktorka, Poruba – nyní: 59 Kč (podzim 2022: 59 Kč (plus 0 Kč), jaro 2022: 57 Kč (plus 2 Kč)



Radegastovna na náměstí, Moravská Ostrava – nyní: 63 Kč (podzim 2022: 63 Kč (plus 0 Kč))



Šnytárna, Moravská Ostrava – nyní: 46 Kč (podzim 2022: 44 Kč (plus 2 Kč))



*v některých podnicích Deník cenu plzně nesleduje dlouhodobě, proto je k dispozici kratší srovnání, přesnou cenu si nevybavují ani hospodští