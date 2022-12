Nedávno se propouštělo, teď OKD nabírá nové lidi. Preferuje ty se zkušenostmi

O tzv. gigafactory se mluví v souvislosti se zvažovanou stavbou továrny Volkswagenu na baterie do elektromobilů. Předpokládaná stavba u letištního areálu Líně u Plzně zahrnuje investice až za 120 miliard korun a šlo by o nejvyšší zahraniční investici do výstavby podniku v Česku. Vláda považuje případnou investici Volkswagenu za 120 miliard korun za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu, který vytváří desetinu hrubého domácího produktu země a čtvrtinu exportu, na elektromobilitu. Na 200 hektarech by od roku 2027 našlo práci až 4000 lidí. Obce se projektu obávají. VW se má v těchto dnech vyjádřit, zda zvolí Líně nebo lokality v Polsku či Maďarsku.