"Sbírkový účet na podporu obětí střelby bude otevřen už jen pár dní. Dárci, kteří by ještě chtěli finančně podpořit pozůstalé a oběti prosincové střelby, mají poslední příležitost. O půlnoci 31. března se účet definitivně uzavře. Pokud někdo pošle peníze na sbírkový účet po tomto datu, banka mu je vrátí zpět automaticky," připomněla v pátek mluvčí FNO Petra Petlachová.

Do dnešního dne téměř 6 tisíc dárců z řad jednotlivců, spolků, organizací, firem a dalších subjektů poslalo na sbírkový účet více než 8 milionů korun.

"Část z těchto peněz ve výši 7,55 mil. korun byla podle stanovených pravidel vyplacena pozůstalým a obětem zálohově již v únoru letošního roku. Zbývající částka, která se nashromáždí na účtu do konce března, bude podle stejného klíče rozdělena v dubnu,“ doplnila Petra Lampartová, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance FN Ostrava.

Více informací k účtu veřejné sbírky číslo 73030761/0710 (včetně pravidel pro nakládáním s penězi) najdete na webových stránkách FNO ZDE.

K TÉMATU

K tragické události ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které šílený střelec Ctirad Vitásek (42 let) zabil 7 lidí, došlo v úterý 10. prosince 2019 po sedmé hodině ranní. Vitásek začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zemřeli čtyři lidé, další dva o chvíli později. Po dvou dnech se počet obětí zvýšil na sedm – vážným zraněním podlehla žena, která byla v kritickém stavu.



Vitásek po činu nasedl do auta a odjel do domu svých rodičů v Jilešovicích na Opavsku. O tom, co udělal, řekl matce. Sdělil jí také, že se zabije. Žena kontaktovala policii. Ta Vitáska ve voze dostihla v nedalekém Děhylově. Když nad sebou spatřil vrtulník, střelil se do hlavy. Po několika minutách zemřel.