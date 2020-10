Zpoza mříže svérázně pojmenovaného módního second handu pro ženy Pohel úhledu vykukuje ještě svéráznější majitelka. V těchto dnech lidem pouze vydává balíčky, které si k ní do prodejny nechali zaslat k vyzvednutí. Prodávat nesmí. Pro někoho, kdo otevřel nový podnik teprve před ani ne třemi měsíci, by to byla zdrcující rána. Ne tak pro Evu Šindlerovou.

„Měla jsem odvahu začít i po tom, co bylo na jaře a přestože jsem tušila, že přijde druhá vlna. Jasně, že je to pro mě komplikace, je to komplikace pro všechny,“ dodává obratem. Přesto s otevřením luxusně pojatého second handu prozatím jen pro ženy neváhala.

Silnější pes…

Nepopírá, že po skončení lockdownu to bude začátek v podstatě od znova. Svému projektu však věřila a stále mu věří. „Víte co se říká – silnější pes m… A já chci být silným psem. Bezmezně si věřím. Není to pro mě až takový stres, jako by to byl pro někoho jiného, protože je mi, řeknu to upřímně, tak trochu jedno, jestli tento podnik skončí,“ překvapuje Eva Šindlerová svým postojem, který obratem zdůvodňuje. „Jsem mladá a vidím sto tisíc jiných cest, co můžu dělat. Na druhé straně samozřejmě udělám vše pro to, aby tento podnik přežil,“ slibuje i sama sobě.

Nyní Pohel úhledu funguje jen jako výdejní místo Parcel Shop, který má zavázaný smlouvou a alespoň slabou desetinu příjmu tvoří.

„Byla bych považovala za ztrátu času, čekat tady na výdej několika balíčků denně, jenomže my tady den stejně trávíme, protože fungujeme on-line a zboží tady připravujeme a balíme,“ říká Šindlerová, kterou nyní těší i lidská solidarita. „Včera si u nás mladík jen tak koupil voucher za tisíc korun. Říkal, že nás chce podpořit. To je od lidí hezké,“ říká majitelka dámského second handu, který po znovuotevření nabídne i pánský koutek.

Těžkou hlavu nemá ani prodejce her

Příliš těžkou hlavu z nuceného uzavření si nedělá ani prodejce v YOGI v Nádražní ulici, kde se specializují na deskové a karetní hry a hlavolamy. „Fungujeme jen jako výdejní okénko na zavolání, lidem vydáme předem telefonicky zamluvené zboží. Na jaře se nám to osvědčilo, protože lidé nás znají,“ vysvětluje prodejce, který zboží předává ve dveřích. Tedy… předával.

„Od čtvrtku mám volno, takže už to tolik neřeším. Prostě bude zavřeno,“ bere situaci s nadhledem. Zato na dveřích spousty dalších provozovatelů jde podle formulace informace o zavření vidět vůči vládě zášť.

K TÉMATU

Eva Šindlerová není jen svéraznou a osobitou provozovatelkou módního second handu Pohel úhledu. Její instagramový účet sleduje více jak 13 tisíc lidí. "Milovník břitkého, černého, hloupého a absurdního humoru, nadsázky, recese, jídla a nahoty. A jídla!" popisuje zde sebe samu. Instagram Evy Šindlerové najdou zájemci zde, instagram Pohel úhledu je možno sledovat v tomto odkazu.