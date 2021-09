Jaké jsou vaše první dojmy z prohlídky nových tramvají pro Ostravu?

Jsem překvapený několika technologiemi, které byly při konstrukci nových tramvají využity. Materiál umožňuje maximální prostor v interiéru, širokou uličku a snadný nástup na sedadla nad podvozkem. Ocení to zvláště starší cestující. Spokojeni budou i naši řidiči, protože stanoviště v nových vozech jim dopřeje větší komfort. Interiér a vzduchotechnika je rozhodně něco, co cestující uvítají. Také podvozek je podle prvních indicií technologicky o něco dál, takže cestující budou mít opět o něco větší pocit komfortu. Otřesy vevnitř salonu budou minimální, stejně jako vnější hluky.

Přestože nové tramvaje od Škoda Transportation ještě nejsou zkompletizované, líbí se vám více než vozy od Stadleru?

Líbí se mně oba typy. Je to to nejlepší, co jednotliví výrobci v dané produktové řadě nabízejí. Svým způsobem jsou tramvaje Stadler i škodovky unikáty přizpůsobené Ostravě. S radostí můžu říct, že znovu získáváme nejmodernější tramvaj, která u nás bude jezdit. Rozhodně se lidé mají na co těšit, tramvaje budou vlajkovou lodí naší flotily.

Kdy je lidé uvidí v ulicích?V tuto chvíli ještě řešíme některé detaily vycházející z covidové krize ve vztahu k dodávce jako celku. S jistotou však můžeme říct, že počátkem října začnou technické zkoušky u prvních vozů, na přelomu ledna a února pak uvedeme do provozu prvních deset tramvají, abychom mohli čerpat poskytnuté dotace. Nejprve ale bude muset tramvaj najet ve zkušebním provozu určitý počet kilometrů, který stanoví drážní úřad. V Plzni, kde tuto řadu Škoda ForCity X testovali před několika měsíci, musely najet dvacet tisíc kilometrů. Jelikož jsme v Ostravě schopni najet 500 kilometrů denně, mohly by ve zkušebním provozu s lidmi začít jezdit na přelomu října a listopadu.

Jsou novým tramvajím přizpůsobené všechny ostravské tratě a nástupiště, aby se neopakovalo nepříjemné zjištění se tramvajemi Stadler?

Věřím, že ano, nicméně od toho je zkušební provoz, který by to měl ověřit. Tramvaje, trať i nástupiště jsou stavěny podle normy, až samotné zkoušky nám ale poskytnou odpověď, zda je tomu tak doopravdy a všude. Když jsme nasazovali zmíněné tramvaje Stadler, vychytali jsme všechny nedostatky, které se projevily. Tehdy se ukázalo, že ta tramvaj je zcela bezvadná a ve všech ohledech normovaná, ale dílčí problémy byly na samotných nástupištích.

Máte už představu o tom, na kterých linkách budou nové škodovky jezdit?Z důvodu potřeby dosažení dalších asi dvaceti tisíc kilometrů s lidmi je nasadíme na naše nejdelší trasy, primárně na oblíbenou linku 8, takzvané ostravské metro. Samozřejmě ale budou muset projet všechny trasy na všech linkách, právě abychom vychytali případné problémy na trasách.

Očekáváte mezi dopravními nadšenci a ostravskou i mimoostravskou veřejností stejně velký zájem o nové tramvaje, jako tomu bylo v případě tramvají Stadler?

Myslím si, že všichni budou na tramvaje zvědaví. Nastoupili jsme určité tempo inovací, u něhož naši cestující očekávají, že je udržíme, a my od nich naopak očekáváme trvalý zájem. Nepochybně také budou oba typy tramvají srovnávat – co je lepší: Stadler, nebo Škoda?

A co je tedy lepší ve vašich očích?

Konstrukčně je nová tramvaj patrně modernější, jinak by nebylo možné dosáhnout takové šířky uličky a zároveň nižší podesty umožňující umístění sedadel nad podvozky zcela bez schodů nebo jen s maličkým stupínkem. Právě tyto dva parametry lidé stadlerům vyčítali. Také materiál použitý na výstavbu škodovek je průlomový. Můžeme říct, že si Dopravní podnik Ostrava koupil tramvaje, které nikdy nezrezaví, protože jsou vyrobené ze speciální oceli zvané corten.

Těšíte se tedy na souboj Stadler – Škoda, jehož budeme svědky?

Těším se hlavně na to, že po kompletní dodávce zmizí z ostravských ulic spřažené soupravy. To je nosný příběh této investice. Není to tedy jen o komfortu, ale i o bezpečnosti, protože nové tramvaje jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními prvky.