Heimstaden v MS kraji zvedá povinné zálohy, někde i o více než 50 procent

Většina nájemních smluv obsahuje ustanovení, že nájem se ročně zvedá o určitý počet procentních bodů nebo o míru inflace. Neuvažovali jste o tom, že jako pomoc lidem nebudete dočasně - rok nebo dva - zvedat nájem o míru inflace?

Diskutujeme o tom, o kolik se bude zvedat nájem příští rok. Budeme muset promítnout náklady, které na nás jdou. To znamená mzdy našich zaměstnanců, kteří určitě budou chtít zvednout svůj výdělek, čelíme také zvyšujícím se nákladům všech našich dodavatelů. Na druhé straně budeme dělat všechno pro to, aby naše navýšení nájmů bylo pod úrovní inflace.

Odkdy bude Heimstaden zvedat zálohy ceny energií pro bydlení? Bude to ještě před začátkem topné sezony? Od 1. ledna?

Zálohy budeme zvedat ve chvíli, kdy budeme vědět, že se skutečně nově zvedá cena tepla. Pokud to bude od 1. ledna, tak i my budeme zvedat zálohy v tomto termínu.

V některých městech v Moravskoslezském kraji už lidé platí více za služby než za samotný nájem. V jakém měsíci bude tento trend sílit?

Vzhledem k tomu, že v našem portfoliu nejsou nájmy většinou tak vysoké, tak předpokládám, že právě se zvýšením cen od 1. ledna 2023 dojde k tomu, že samotné nájemné bude nižší než všechny doprovodné služby a náklady na bydlení.