Sledovat slevy s obchodech a nakupovat co nejúsporněji nutí zvyšující se ceny potravin zejména seniory. V jejich řadách se najde asi jen minimum těch, kteří slevovým letákům odolají. Většina z nich to přiznává a nestydí se za to, byť se jim třeba mladší generace posmívá a obchodům se ve dnech, kdy v tom či onom supermarketu začíná nová slevová akce, kvůli náporu právě seniorů raději vyhýbají.

Paní Anna z Českého Těšína přiznává, že základní potraviny nakupuje prakticky jen ve slevě. „Máslo, mléko, pomazánky, vajíčka, šunku, sýr. To všechno kupuji, když je to ve slevě. Ale zase ne víc, než spotřebuju,“ říká jednaosmdesátiletá vdova.

Karviná a Stonava získají díky prodloužení těžby desítky milionů korun

Na „slevové“ nákupy vyráží pravidelně každý týden několikrát. Pěšky do Kauflandu, kam to má z domu nejblíž, ale když se ve slevě nabízí něco, co ji zaujme, jezdí přes celé město autobusem do Teska nebo Lidlu. Orientačním algoritmem jsou dny, kdy v jednotlivých prodejnách začínají v týdnu slevové akce.

Malé slevy mě nezajímají! Do obchodu s výstřižky

Zdůrazňuje ale, že sleva musí stát za to. „Když je sleva nižší než 20 procent, tak mě nezajímá. Opravdu hledám větší slevy,“ říká žena a netají se tím, že kupuje i zboží, kterému končí záruka. „Jistě, ale to musí být zlevněné aspoň o polovinu. Anebo je to něco, co jsem si třeba dlouho, nebo vůbec nikdy nekoupila,“ říká Anna.

Má prý spočítáno, že při nákupech potravin aspoň s dvacetiprocentní slevou ušetří měsíčně 1200 korun. „To je při mém důchodu dost. Co ušetřím, uložím, i z toho mám radost. Navíc kromě výhodného nákupu vyrážím z domu také proto, abych měla pohyb,“ dodává.

Tietoevry se mění: míří do technologické budoucnosti, poskytne cloudové služby

Mnozí vyznavači nákupů podle slevových letáků mají za celé roky dokonale propracovaný systém. Jak říkají, chce to zkušenosti a poctivou přípravu. Mluví o tom například paní Tamara z Českého Těšína.

„Prohlížím všechny letáky, které nám chodí do schránky. A když mě něco zaujme, vystřihnu si to a dělám si hromádky. Než pak vyrazím do obchodu, nejčastěji do Kauflandu, sepnu si výstřižky se zbožím sešívačkou a nesmím zapomenout proužek s datem, odkdy dokdy ta sleva platí. Jak říkám, mám vystřižené vše, co mě zaujme. Ale jestli to nakonec koupím, to se rozhodnu až na místě přímo v obchodě,“ vysvětluje paní Tamara.

Bojová technika z Ukrajiny. Opravovat se bude na Novojičínsku

Případný nákup toho či onoho zboží se prý ovíjí podle toho, zda je na to doma ve spíži či lednici místo. „Do zásoby nakupuji hlavně trvanlivé potraviny a pak těstoviny, protože těch se u nás sní hory. Manžel a vnučka je milují, koneckonců i já, protože mám ráda špagety. Co rozhodně nekupuju ve slevě do zásoby, jsou rychle se kazící věci,“ dodává seniorka, která o sobě říká, že je praktická žena.

„Tak mi říkala už moje maminka,“ vzpomíná a vypráví, jak šla nedávno k večeru do svého oblíbeného supermarketu, který má kousek od domu, pro droždí. „A přitom jsem narazila na hodně zlevněné obyčejné rohlíky. Tak jsem si řekla, že jich koupím víc a kromě kostiček do knedlíků je nechám ztvrdnout a namelu si strouhanku. Taková je lepší než kupovaná,“ vypráví paní Tamara.

Před nákupem obvolá příbuzné

Nákupy na popud slevových letáků ale nejsou doménou pouze seniorů. „Slevománii“ podléhají i lidé v produktivním věku. „Doba je zlá, tak proč neušetřit, kde to jde,“ ptá se pětatřicetiletý Lukáš z Karviné. Přiznává, že několik posledních let, co začaly extrémně růst ceny potravin, důkladně studuje letáky supermarketů s jasným cílem: pořídit potraviny, které se běžně kupují, levněji, když to supermarkety nabízejí. V poslední době jsou hitem vejce a máslo, které Lukáš, jak přiznává, nekupuje ve slevě jen pro svou rodinu, ale než vyrazí do obchodu, zmíní se i příbuzným, zda něco nechtějí koupit.

Sleva na letáku, ve skutečnosti nikoli

Paní Jarmila, která také sleduje a nakupuje podle letáků, slevy využívá nejen k nákupu potravin, ale i věcí do zásoby. „Miluju řecké jogurty, takže když vím, že je mají ve slevě někde, kam to mám daleko, poprosím dceru, jestli by mi je nekoupila. Často taky kupuju více balení pracích prášků,“ říká seniorka.

Určitě není sama, kdo má zkušenost s tím, že ne vždy má vybraný obchod zboží ve slevě, přestože v letáku zlevněné je. „Zrovna nedávno jsem si až doma všimla, že margarín, který jsem si koupila právě proto, že měl být ve slevě, byl za normální cenu. To mě docela naštvalo. Budu muset být při nakupování zlevněných věcí pozornější,“ dodává žena.