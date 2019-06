Již dva roky díky dotaci z fondů EU přispívají elektrické autobusy veřejné dopravy průmyslovému Třinci ke zlepšení životního prostředí. Motor, který nevytváří žádnou uhlíkovou stopu, pohání dvanáctimetrové vozy Škoda Perun, postavené na podvozku a karoserii Solaris. Od března 2017 jich po městě jezdí deset. Evropská unie na ně přispěla téměř 115 miliony Kč, tedy 85 % celkové ceny.

Počet se bude zvyšovat

Přestože je Třinec v tomto směru na špičce, plánuje radnice ve spolupráci s dopravcem Arriva Morava další nákup. Náklady na jeden elektrobus jsou ale zhruba dvaapůlkrát vyšší než u standardních naftových autobusů, takže příležitostí pro nákup bude až vyhlášení příštího dotačního programu financovaného z fondů EU.

„Nákup elektrobusů je v lokalitách, jako je Třinec, zkrátka nezbytnost. Místní životní prostředí dlouhodobě výrazně zatěžuje průmyslová výroba. Veřejná doprava ale nemusí přispívat k zhoršování podmínek, protože máme možnosti, které předchozí generace neměly. Proto nákup autobusů na elektřinu, které za sebou nezanechávají žádnou uhlíkovou stopu, není otázkou návratnosti finanční investice. Je to hlavně investice do životního komfortu místních obyvatel,“ říká Jaromír Walaski, ředitel společnosti Arriva Morava.

Elektrobus se dodává v „balíčku“ s nabíječkou. K ní je potřeba během jednoho dne zajet dvakrát. Poprvé se baterie dobíjejí v dlouhém nočním cyklu mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní. Druhé dobíjení probíhá mezi ranní a odpolední špičkou, a je tedy kratší. Trvá dvě až tři hodiny a stejně jako u nočního nabíjení se využívá pomalý režim, protože je ohleduplnější k životnosti baterie.

Cestující si to chválí

„Na servis nového vozového parku museli být pochopitelně speciálně vyškoleni mechanici, kteří dosud pracovali pouze se spalovacími motory. Dobrá zpráva ale je, že si vše, jak se říká, sedlo, každodenní servis je na výborné úrovni a elektrobusy si pochvalují i jejich řidiči,“ dodává Walaski.

Plně nabitý elektrobus ujede za den až 150 km, záleží ale na individuálních podmínkách na jednotlivých linkách. Náročné kopcovité trasy baterie samozřejmě zatěžují více, stejně jako používání klimatizace, která se v létě stává standardem už i ve veřejné dopravě.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Do jednoho elektrobusu se vejde 75 pasažérů, vozy jsou nízkopodlažní a samozřejmě disponují nástupní plošinou pro vozíčkáře. Přestože zavádění elektrobusů ve městě oceli nebylo snadné musel se totiž vybudovat nový rozvodný systém, včetně trafostanice, protože areál dopravce nebyl původně na požadovaný odběr elektrické energie stavěn nyní vše funguje, jak má, a pozitivní odezva přichází i od cestujících. Těm se líbí zejména komfort přepravy, tichý chod a zpracování interiéru vozů. Město tak má plán používat do budoucna v třinecké veřejné dopravě jen elektrické autobusy.

„Lidé poznají elektrobusy lehce nesmrdí, nejsou slyšet a nemají hrb,“ podotkla při uvedení do provozu elektrobusů, pořízených díky unijní dotaci, primátorka Třince Věra Palkovská. „Čistá doprava je jednou z priorit našeho konceptu chytrého města. Doprava se v našem městě významně podílí na prašnosti a kvalitě ovzduší. Každý krok, který učiníme pro zlepšení ovzduší, je důležitý. Vytváříme vhodné podmínky pro železniční dopravu, podporujeme cyklodopravu a věnujeme velkou pozornost elektromobilitě.

V Třinci se o ní nejen mluví, ale už máme konkrétní výsledky,“ uvedla dále Věra Palkovská. A v podpoře elektromobility Třinec pokračoval i nadále formou osvěty. „Na severní Moravě se k zátěži z dopravy přidává velkou měrou navíc ještě průmysl a znečištění z domácího vytápění. Právě města a obce hrají klíčovou roli v regulaci dopravy a při zavádění opatření, které sníží její emise, ať už v hromadné dopravě či využitím alternativních pohonů u vozidel v městských službách,“ uvedl k tématu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Největší radost udělá našim řidičům pochvala od cestujícího, říká šéf Arrivy Moravia Jaromír Walaski

Arriva Morava, která využila dotaci z evropských fondů k pořízení elektrobusů do Třince, plánuje rozšíření nabídky svých linek.

V kterých oblastech provozujete své služby?

Dá se říci, že operujeme na celé Moravě. Primárně v Olomouckém, ale i v Moravskoslezském kraji. Tam zejména v oblasti Krnova, Českého Těšína, Třince, Nového Jičína. Na jih Moravy jezdí naše pravidelné dálkové linky, třeba z Jeseníku nebo Olomouce do Brna. To jsou spoje Arriva Express, které jsou u cestujících mimořádně oblíbené. Proto bychom je chtěli rozšířit a nasazovat nové vozy, abychom vyhověli stoupající poptávce.

Takže cíl je jasný: přepravit víc lidí…

Jsme rádi, že s námi lidé jezdí a chválí nás, takže jim chceme vyhovět navýšením přepravní kapacity. Aktuálně soutěžíme o další oblasti Zlínského kraje. Růst ale očekáváme celorepublikový, Arriva bude od příštího roku provozovat autobusovou dopravu například v Plzeňském kraji a také zásadně posílíme naše aktivity na české železnici. Od letošního prosince budeme jezdit vlaky ve Zlínském a Libereckém kraji a také budeme zajišťovat čtyři rychlíkové linky pro ministerstvo dopravy.

Které problémy musíte aktuálně řešit?

Asi jako všichni dopravci neustále sháníme řidiče. Nechceme, aby náš personál pracoval přesčas, a tak se snažíme zaměstnat více řidičů. Spolupracujeme s úřadem práce, soustředíme se i na řidiče kamionů, protože v autobusové dopravě je větší klid než na kamionu. Zájemcům o profesi řidiče umožníme získat řidičský průkaz, stejně jako profesní průkaz. Nedostatek lidí ale nyní trápí asi všechna odvětví.

Jaká je vlastně vaše profesní minulost? A jaký je váš vztah k řízení dopravních prostředků?

Já se v tomto oboru pohybuji odjakživa. Táta řídil autobus, tak jsem tomu už v dětství doslova propadl. Začínal jsem jako řidič, až jsem se přes nejrůznější manažerské profese vypracoval na ředitele moravské sekce firmy. Mám tedy tu výhodu, že detailně znám náplň práce lidí na nejrůznějších pozicích. A to mi pomáhá třeba i při jednání s odbory.

Co dělá Arriva Morava pro Moravu, tedy třeba pro místní lidi?

Samozřejmě se snažíme být regionu prospěšní. V průmyslem zatíženém Třinci třeba chceme jezdit už jen elektrobusy s nulovou uhlíkovou stopou, o víkendech půjčujeme veřejnosti naše dnes už historické „ertéóčko“. Tenhle starý autobus využívají hlavně svatebčané, aktuálně vozí novomanžele opravdu každý víkend. Teď jsme jednu skupinu svatebčanů vezli až do Polska.

Prozradíte trochu více o plánech s ekologickou dopravou v Třinci, kterou podpořila EU?

Tam jezdíme teď s deseti elektrobusy a ve spolupráci s městem plánujeme, že bychom tak do tří let chtěli dieselové autobusy úplně přestat používat. Třinec ekologicky čistou veřejnou dopravu opravdu potřebuje, je tam výrazná zátěž způsobená průmyslovou výrobou. Čekáme tedy na další programové období, kdy budeme moct požádat o dotace. Bez nich na elektrobusy nedosáhneme, protože cena je

oproti klasickým autobusům s dieselovými motory zhruba dvakrát až třikrát vyšší.

Čemu přisuzujete úspěch společnosti Arriva Morava?

Podle mě je to hlavně v obrovské šíři našeho zázemí. Arriva není jen tahoun české a moravské dopravy, je to bezesporu celosvětový lídr. Máme k dispozici veliký vozový park, hustou síť garáží a totéž platí na železnici. Takže když něco nejde tak, jak by mělo, jsme velice operativní a flexibilně poskytneme náhradní řešení. Třeba autobus z jiného regionu. To je naše přidaná hodnota, proto jsme u zákazníků tak oblíbení. Jet s Arrivou se jim prostě vyplatí i z tohoto důvodu. A já našim cestujícím za tuhle důvěru moc děkuji.