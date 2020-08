Pohodlně si objednat produkty z okolních farem až k sobě domů nyní mohou zákazníci z Moravskoslezského a Zlínského kraje. A to díky projektu Josefa Halamíka nazvaného příhodně Od místních.

Jeho vizí je podpora malých, ale poctivých místních výrobců potravin, vlastně sousedů, pro které je stále složitější prosadit se v moderním světě plném supermarketů.

"Věříme, že tito lidé mají co nabídnout! Na webu OdMistnich.cz jsou vybrané potraviny dělané s láskou, pokorou a opravdovým umem, které zákazníkům přivezeme až ke dveřím. Každé ráno - ještě než budou pospíchat do práce, do školy, nebo kamkoliv jinam. A to v eco obalech," vysvětluje Josef Halamík hlavní myšlenku celého projektu.

Soutěž o 10 poukazů na nákup dle vlastního výběru

A my pro ty, kteří by chtěli jeho nápad podpořit a potraviny místních farmářů vyzkoušet, máme soutěž.

Celkem 10 z vás může vyhrát poukaz na nákup potravin podle vlastního výběru v hodnotě 150,- Kč.

O PROJEKTU ODMISTNICH.CZ

Jak to vlastně funguje?

Objednávání čerstvých potravin funguje na bázi klasického e-shopu, kdy si zákazník nakoupí on-line, zaplatí on-line a zvolí si, v který den a hodinu chce zboží dovézt. Objednávku lze plánovat až na tři měsíce dopředu.

Nákupem podpoříte sousední farmáře, pekaře, sládky, cukráře, mlynáře a spoustu dalších.

