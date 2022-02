Bude třídírna odpadu, nebo nebude? Stále totiž není jasné, kde bude nové zařízení stát a navíc se objevil konkurenční projekt společnosti DEPOS, která v Horní Suché provozuje skládku odpadu, kam města z Karvinska odpad už několik desetiletí ukládají a kde mají také akcionářské zastoupení. Kromě Havířova se z větších měst v okrese v projektu CEVYKO angažuje už jen Orlová. Proč, co si od toho slibuje a proč už vydala na projekt miliony korun, přestože zatím ani není jasné, kde bude třídírna stát, to si přečtěte v následujícím rozhovoru s Miroslavem Chlubnou.

Proč se město Orlová vlastně stalo akcionářem společnosti CEVYKO, která chce postavit a provozovat třídírnu komunálního odpadu, když má v současnosti účast ve společnosti DEPOS z Horní Suché, kde také odpad ukládá?

Protože dostalo nabídku k projektu CEVYKO přistoupit. Myslíme dopředu a chceme perspektivě řešit třídění našeho komunálního odpadu moderním způsobem a v nejvyšší kapacitě podle toho, co po nás legislativa chce. A to nám nová třídírna umožní.

Třídírnu ale údajně plánuje také DEPOS…

Ano, s projektem třídírny odpadu přišla také společnost DEPOS. Dokonce ještě dříve, někdy v roce 2013, měla připravený Green Coal (zelené uhlí), což byl projekt, zajišťující, že z jejich odpadu se bude zpracovávat TAP (tuhá alternativní paliva - pozn. aut.), která bude možné následně spalovat v moderních multipalivových kotlích. Jenže projekt Green Coal se za poslední roky nikam neposunul, ustrnul a před třemi lety na jednání v Těrlicku zástupci obcí sami při výběru DEPOS, nebo CEVYKO, zvolili, že půjdou do projektu CEVYKO. To byl jeden z prvních impulsů. Pokud jde o skládku DEPOS, ta je stále pevnou součástí odpadového hospodářství na Karvinsku, bez ní to nepůjde. Třeba proto, že dnes už nikdo novou skládku komunálního odpadu nepovolí, v tom je DEPOS jistota. Proto je potřeba toto území chránit, aby se tam stále mohl odpad ukládat, možná méně, ale stále tam bude možné o nějaké jedno dvě desetiletí odpad ukládat. DEPOS ano, jako skládka.

Jste tedy proti tomu, aby se na DEPOSu stavěla třídírna?

Ano. Pokud tam postavíte novou halu, uberete prostor pro ukládání odpadu a snížíte tak životnost skládky. Proto je dobré oddělit třídění (CEVYKO) a ukládání odpadu (DEPOS). Takto to má logiku.

Orlová je prostřednictvím Spolku pro nakládání s komunálním odpadem (SNKO) jedním z akcionářů projektu CEVYKO, tedy nové třídírny odpadu. Co si od toho slibuje?

Že budeme mít moderním způsobem a v nejvyšší kapacitě vytříděný odpad dle požadavků současné legislativy. Opravdu nám záleží na tom, abychom odpad třídili co nejefektivněji. Mohlo by se totiž stát, že když vytřídíme jen to, co je povinné a přijde změna legislativy, která z objemu námi dodávaného povinného množství odpadu vyjme bioodpad, který se dnes do objemu zahrnuje, a my abychom nesplnili povinnou kvótu, budeme narychlo někde shánět další tuny odpadu. Jednoduše řečeno, pokud nebudeme splňovat kvóty, budeme mít problém. A to nechceme. Plánované moderní zařízení by mělo vytřídit až 95 procent odpadu. A díky tomu není vyloučeno, že bude v budoucnu možné svážet najednou směsný, sklo i plastový odpad, protože třídička si s tím poradí. To by městům ušetřilo peníze za svoz.

Třídírna, o které tady mluvíme, ještě nestojí a akcionáře už to všechno stálo desítky milionů korun. Konkrétně Orlová vydala asi šest milionů, ale letos a příští rok jí účast v projektu CEVYKO přijde dohromady na víc než 11 milionů korun…

Ano, projekt CEVYKO není levný, ale následně garantuje, že budeme plnit předepsaná kritéria a v nejlepší kvalitě za nejlepší možnou cenu. Orlovou přijde účast v projektu CEVYKO na zhruba 17 milionů korun. Ale i to, že do projektu vstupuje přes Spolek pro nakládání s komunálním odpadem (SNKO), je pro město výhodnější, než kdyby bylo přímým akcionářem jako třeba Havířov. Jistě, mnozí se dnes ptají, proč dáváme peníze někam, kde jen tak leží. A já odpovídám: Proto, že to je záloha na budoucí investici. Firma, v tomto případě CEVYKO, musí mít nějaké prostředky, 20 až 30 procent cílové částky, aby dostala úvěr na svůj projekt. A až ho zrealizuje, z dotací větší část úvěru umoří. Takže to zdánlivě vypadá, že peníze leží, ale ony už dělají svoji práci.

Je veřejným tajemstvím, že na původně plánovaném místě v průmyslové zóně Dukla třídírna s největší pravděpodobností stát nebude. Víte proč? Je už v hledáčku nějaká jiná lokalita?

CEVYKO je dobrý projekt, o který je zájem. Jediný problém je v tom, že má i nemá pozemek (a to díky Havířovu), který je ale částečně blokován. Ovšem ve hře jsou hned čtyři další pozemky. Kromě Dukly je v nabídce pozemek poblíž bývalého dolu Barbora u Karviné, kde mělo stát krajské integrované centrum pro likvidaci odpadu, ta známá obří spalovna. Další variantou je okolí Dolu Lazy v Orlové a pak další pozemek někde v Havířově. Ano, máme zpoždění, ale ono má i kladný efekt to, že kdybychom už měli postaveno, dostali bychom od státu maximálně 50 procent dotace. Teď to ale vypadá, že stát bude třídírny dotovat až z 80 procent, takže v průměru bychom získali okolo 50 procent nákladů.

Dokdy by mělo by měl být rozhodnuto?

Do poloviny letošního roku. Ve chvíli, kdy bude mít stavba platné povolení, za devět měsíců by třídírna mohla stát.